En Asia, hallan a estegosaurio más antiguo hasta ahora: tiene 168 millones de años

Redacción Ciencia, 4 mar (EFE).- Hace 168 millones de años, durante el Jurásico Medio, vagaba por la tierra el Bashanousaurus primitivus, un nuevo tipo de estegosaurio, que es el más antiguo encontrado en Asia y uno de los más antiguos desenterrados en el mundo.

Un equipo de investigadores británicos y chinos han identificado una nueva especie, el Bashanousaurus primitivus, según describen en Journal of Vertebrate Palontology.

