Automóvil se estrella en guardería de California, en EU; deja 19 niños hospitalizados

Los Ángeles, 4 de marzo (LaOpinión).- Un auto se estrelló contra la guardería Great Adventures Day Care Center en California este jueves, provocando lesiones en por lo menos 19 niños y dos trabajadores, quienes tuvieron que ser hospitalizados.

Cerca de las 14:30 horas, un vehículo utilitario de la marca Suzuki atravesó la pared del recinto académico y terminó completamente dentro del edificio, según imágenes difundidas.

Algunas versiones establecen que un niño quedó atrapado debajo del automóvil, sin embargo, se desconoce la gravedad de sus heridas.

#BREAKING – picture posted from Anderson Police on the car crashing into a daycare….14 of the children have been sent to the hospital through ambulances. No fatalities per police. #news #California @KRCR7 https://t.co/n979YBb0qF pic.twitter.com/QHLR1taeLN

— Dylan Taylor Brown (@dylantbrown) March 4, 2022