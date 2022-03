VIDEO: Así fue la persecución de Velásquez, expeleador de UFC, a supuesto pederasta

Por Jorge Hernández

Los Ángeles, 4 de marzo (LaOpinión).- Caín Velásquez está viviendo una pesadilla. El excampeón mexicoamericano de peso pesado del UFC está enfrentando 10 cargos policiales, entre los que se incluyen: intento de asesinato de primer grado, múltiples cargos de asalto con un arma mortal y dispararle a un vehículo con motor encendido, entre otros.

Todo esto porque en días pasados, en San José, California, Caín embistió y disparó contra un vehículo en el que iba el supuesto agresor sexual de uno de sus familiares menores de edad, que según algunos rumores, podría ser su propia hija o, incluso, su hijo, quien es el más pequeño de sus dos descendientes.

Según versiones, el legendario peleador de artes marciales mixtas y luchador está furioso porque el agresor, después de ser acusado, había sido puesto en libertad.

Entre los detalles acerca del presunto abuso sexual, se menciona que el menor de edad fue tocado en los genitales por el sospechoso en el baño de una guardería y que eso se pudo haber repetido unas “100 veces”. Además, la víctima habría dicho que otros menores también entraron al baño con el presunto abusador sexual.

¿QUÉ FUE LO QUE SUCEDIÓ CON CAÍN VELÁSQUEZ?

De acuerdo con los reportes oficiales de la policía de San José, en la calle Monterey Highway y la avenida Bailey fue encontrada la camioneta que embistió y contra la que disparó Caín Velásquez, en ella iban tres personas: Harry Goularte Jr., el supuesto agresor sexual y una mujer, quienes salieron ilesos; los acompañaba el padre de Harry, quien recibió dos disparos (no letales), razón por la cual Caín fue detenido desde el lunes pasado y trasladado a la cárcel del condado de Santa Clara, de momento, sin derecho a fianza.

NEW: This is Harry Goularte, accused of lewd and lascivious act on a child, and the alleged target of @cainmma

Uno de los detalles recientes que han salido a flote es la imagen de Goularte Jr., misma que ya circula en redes sociales.

EL VIDEO DE LA PERSECUCIÓN DE CAÍN VELÁSQUEZ A HARRY GOULARTE

Según los fiscales, Velásquez siguió la camioneta del supuesto abusador y participó en una persecución a alta velocidad a través de calles concurridas durante 11 millas. La pasajera del auto de Goularte Jr. llamó al 911. Esto llevó al arresto de Caín.

Respecto a este hecho, NBC Bay Area publicó un video en exclusiva que consiguieron de un fragmento de la persecución, donde se aprecia la camioneta Ford de Velásquez avanzando a toda velocidad para alcanzar la Chevrolet Silverado de su objetivo.

¿CUÁNDO SERÁ LA AUDIENCIA DE CAÍN VELÁSQUEZ?

La nueva audiencia de Caín Velásquez se pospuso para el próximo lunes, por lo que será hasta ese día cuando se podría saber si tiene opción a fianza o si será condenado a prisión, donde podría pasar varios años.

¿CUÁL ES EL HASTAG DE APOYO A CAÍN VELÁSQUEZ EN REDES SOCIALES?

Mientras la investigación sigue su curso y se espera la resolución, en Twitter se está generando un movimiento de apoyo para el excampeón, ya que con el hashtag #FreeCain, mucha gente se está manifestando para defender a Caín Velásquez.

DANA WHITE TAMBIÉN MOSTRÓ SU APOYO A CAÍN VELÁSQUEZ

Por otra parte, Dana White, el presidente de UFC, también expresó su opinion respecto al caso:

Dana White on the Cain Velasquez arrest….

"I feel sorry for him and his family. It's a horrible thing. I don't know enough details to speak on it, but from what I've heard, you know, we all say we'd do it if that ever happened to us – Cain did it."

— Robbie Fox (@RobbieBarstool) March 3, 2022