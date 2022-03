VIDEO: Elementos de GN golpean a hombre y abusan de mujer en Ecatepec; ya investigan

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

Dos personas de diferentes colonias de Ecatepec denunciaron abusos físicos y sexuales por parte de elementos que portaban el uniforme de la Guardia Nacional, por lo cual la corporación abrió una investigación al respecto.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– Agentes con el uniforme de la Guardia Nacional golpearon a un hombre y abusaron sexualmente de una mujer en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, según un video que fue difundido en redes sociales por El Universal y El Gráfico.

En la grabación, el hombre, Ezequiel, fue detenido y subido al vehículo rotulado con número de identificación GN303317. Una vez arriba, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo golpearon en los glúteos con una tabla. Posteriormente, una mujer, Virginia, fue sacada por la fuerza de su casa jalándola de los cabellos, y le hicieron tocamientos en los genitales.

Los dos ciudadanos acudieron a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar los hechos, y una vez ahí, el hombre reconoció que su abusador también había cometido actos violentos en contra de la mujer, a quien no conocía.

⚠️ IMÁGENES FUERTES ⚠️Elementos de la @GN_MEXICO_ abusa de mujer y golpea a chavo en Ecatepec, exhiben video 📲 Únete a nuestro grupo de Telegram https://t.co/ngoeu4nm29 pic.twitter.com/M06DxyqMr2 — El Gráfico (@elgmx) March 4, 2022

El joven indicó que caminaba de regreso a su casa cerca del límite entre la Alcaldía Gustavo A. Madero y Ecatepec, en el Estado de México, cuando elementos de la Guardia Nacional lo detuvieron para revisarlo. Una vez detenido, lo subieron al vehículo y lo acusaron de narcomenudeo, lo cual él negó.

Ezequiel denunció que fue amenazado de muerte, le pusieron una pistola en la cabeza e introdujeron un fusil en el ano.

Después de estos hechos, los mismos uniformados acudieron al domicilio de Virginia en la colonia El Mirador. Cuando la mujer se percató de los hechos, salió al patio y uno de los agentes la revisó contra la pared sin una orden de aprehensión o de cateo.

“Empezó a tocar, no sé qué estaba buscando, me tocó los senos y la parte íntima debajo de mi ropa. Luego se hizo a un lado y otro de los elementos, por la parte de atrás, mete las manos dentro de mi ropa y me tocó mi parte íntima, me hizo sangrar”, cita El Universal.

Tras los hechos, la Guardia Nacional advirtió que no tolerará “ninguna acción que contravenga los principios” de la corporación, por lo cual la Unidad de Asuntos Internos abrió una investigación para esclarecer “posibles actos fuera de la ley”.

Agradecemos la observancia del noticiero que informó sobre el hecho y reiteramos que en la #GuardiaNacional no toleraremos ninguna acción que contravenga los principios que rigen a la G.N. cuyo primordial objetivo es velar por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) March 4, 2022