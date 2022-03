México pide ante la ONU salvaguardar seguridad de instalaciones nucleares en Ucrania

Juan Ramón de la Fuente Ramírez, representante permanente de México ante la ONU, dijo que nada justifica las actividades militares en plantas nucleares y que la seguridad física de las instalaciones “debe salvaguardarse siempre” al igual que los elementos que garanticen su seguridad.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- Juan Ramón de la Fuente Ramírez, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reiteró ante el Consejo de Seguridad la postura de México para el cese de hostilidades de Rusia a Ucrania y expresó su preocupación por la actividad militar rusa en las plantes nucleares.

“Expreso la preocupación de mi país por el incidente relativo a la planta nuclear de Zaporiyia si bien la información […] indica que los reactores nucleares no fueron afectados y que los niveles de radiación no han incrementado, esto no disminuye la gravedad del incidente”, mencionó De la Fuente.

▶️ Mensaje del representante permanente de @MexOnu, Emb. Juan Ramón de la Fuente, sobre la situación en Ucrania🇺🇦: «México🇲🇽 reitera su respaldo al llamado del Secretario General, para un cese al fuego inmediato, que permita dar paso a la urgente acción humanitaria». pic.twitter.com/7zMVXFTeZa — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 4, 2022

El representante de México ante la ONU señaló que “el disparo de proyectores contra o en las inmediaciones de una central de energía nuclear viola el principio relativo a la integridad física de las instalaciones nucleares que deben mantenerse seguras en todo momento y ante cualquier circunstancia”.

De igual forma, recordó que en 2009, la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) adoptó por unanimidad la decisión de reafirmar las resoluciones de 1985 y 1990 que “cualquier ataque o amenaza contra instalaciones nucleares con fines pacíficos constituye una violación a los principios de carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional”.

Añadió que nada justifica las actividades militares en plantas nucleares y que la seguridad física de las instalaciones “debe salvaguardarse siempre” al igual que los elementos que garanticen su seguridad.

Además alertó que “cualquier incidente en esas dos plantas [Chernóbil o Zaporiyia] o cualquier otra, puede tener graves repercusiones en la salud o el medio ambiente”.

Finalmente, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo un llamado a que “las acciones militares de la Federación de Rusia en territorio ucraniano se apeguen a esos principios del derecho internacional”.

“México reitera su respaldo al llamado de cese al fuego inmediato que permita dar paso a la urgente acción humanitaria”, concluyó.

Esta mañana, las tropas rusas han tomado la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, informó el regulador nuclear estatal de Ucrania, que añadió que el personal de la planta controla el estado de los bloques y garantiza su correcto funcionamiento.

La central nuclear de Zaporiyia es la mayor de Europa en términos de capacidad instalada. Sus seis reactores VVER-1000 tienen una capacidad de mil MW. El primero se puso en funcionamiento en diciembre de 1984 y el sexto, en octubre de 1995.

Los bomberos lograron sofocar un incendio en el centro de formación de la central nuclear, que se había declarado tras ser atacada por las tropas rusas, según informó el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania (DSNS).

Rusia negó haber atacado la central de Zaporiyia con tanques, artillería y cohetes, y denunció que el incidente en esta instalación fue una “provocación” llevada a cabo por un grupo de sabotaje ucraniano.