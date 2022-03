“Nuestro apoyo a Ucrania y a su pueblo no será con armas”, responde Sánchez Cordero

“Nuestro apoyo a Ucrania y a su pueblo no será con armas”, respondió Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, a la Embajadora de ese país.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, respondió a la Embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, que México no enviará armas a esa nación.

“Nuestro apoyo a Ucrania y a su pueblo no será con armas. Ese no es el camino. México apoyará a su país ante las instancias internacionales correspondientes”, comunicó Sánchez Cordero a través de una carta.

Ayer, Ucrania había hecho llegar una misiva a la Senadora en la que un grupo de legisladores de ese país solicitaba a México armas para enfrentar la invasión de Rusia.

Comparto mi carta de respuesta a la misiva que me envió la Excelentísima Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Ucrania 🇺🇦 en México 🇲🇽, Oksana Dramaretska. pic.twitter.com/curtML4fgm — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) March 4, 2022

Sánchez Cordero reiteró que México “apuesta por la defensa a la soberanía, a la integridad territorial y la independencia de Ucrania, a partir de un rechazo categórico desde las Naciones Unidas y a partir de las medidas que se fijen y que se aprueben en este espacio”.

“En las Naciones Unidas están nuestras mejores armas, por conducto de nuestro Embajador Juan Ramón de la Fuente al impulsar el diálogo y la vía diplomática que priorice la asistencia humanitaria ante el conflicto”, mencionó la extitular de la Secretaría de Gobernación.

Sánchez Cordero explicó que México tiene una tradición internacional de promover la paz y condenar cualquier agresión armada en las relaciones entre países.

“Como lo ha señalado nuestro país en las sedes de los organismos internacionales que participamos, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República condena la invasión de cualquier país a otro, concretamente la que con costo de vidas, realiza la Federación Rusa en Ucrania”, indicó.

“La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales es principio rector de la diplomacia mexicana, establecido en nuestra Constitución, a ella nos atenemos. En ella está la base de nuestra condena que, insisto, ya se realizó por los conductos facultados, y que yo apoyo”, agregó.

El día de hoy acudimos a la Embajada de Ucrania en Mexico @UKRinMEX para condenar la invasión de #Rusia Ahí, la Embajadora Oksana Dramaretska @OkDramaretska nos solicitó entregar a la presidenta del @senadomexicano @M_OlgaSCordero una carta de parlamentarios de #Ucrania pic.twitter.com/t44O9RiwQa — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) March 3, 2022

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no enviará armas “a ningún lado”, preguntado sobre el apoyo que su país puede dar a Ucrania tras la invasión de Rusia.

“Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas”, dijo el mandatario tras ser preguntado sobre el tema en la conferencia diaria desde el Palacio Nacional.

El Presidente mexicano dijo que de ser “necesario” también se protegerá a los connacionales en Rusia.

“Ya Relaciones [Exteriores] está atendiendo esto. Tanto los mexicanos en Ucrania, como los mexicanos en Rusia, protección y ayuda humanitaria a todos. Nosotros somos del partido de la fraternidad universal, que va más allá de fronteras”, concluyó el Presidente.

"Nosotros no mandamos armas a ningún lado, nosotros somos pacifistas" Esto dijo AMLO sobre la solicitud de #Ucrania a México para que le manden #armas. Además, afirmó que protegerán a los mexicanos en #Rusia y Ucrania, sin distinción. pic.twitter.com/tcLkYy7DES — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 4, 2022

Minutos antes, el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, explicó que México, que ha condenado el ataque ruso, se centrará en el envío de ayuda humanitaria, en tanto se da una “oportunidad a la política de la diplomacia”.

“México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha sido la postura histórica de nuestro país, en eso no hay ninguna ambigüedad”, agregó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).