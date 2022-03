CNN y Bloomberg dejarán de transmitir desde Rusia temporalmente

Nueva York, 4 de marzo (EFE).– El canal de noticias CNN y la agencia Bloomberg interrumpirán temporalmente su emisión en Rusia, tras la aprobación de una nueva ley en Rusia que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por diseminar “información falsa”.

El periodista de la CNN Oliver Darcy aseguró en su cuenta de Twitter: “Un portavoz de la CNN ha dicho que la cadena ‘dejará de transmitir en Rusia mientras continuamos evaluando la situación y nuestros próximos pasos'”, aunque no ofreció más detalles.

New: A CNN spokesperson says that the network "will stop broadcasting in Russia while we continue to evaluate the situation and our next steps moving forward."

