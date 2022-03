Jets de combate en ataques, fotos de 2019... 7 días de guerra generan imágenes falsas

Por Abril Mulato, Marcos Martínez Chacón y Rafael Cabrera

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de marzo (AP).— Un resumen de las historias e imágenes que circulan ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

IMÁGENES CORRESPONDEN A SIMULADOR DIGITAL, NO A COMBATE REAL EN UCRANIA

LA AFIRMACIÓN: Imágenes muestran a un jet de combate de las fuerzas de Ucrania mientras derriba a un avión militar ruso sobre Kiev.

LOS HECHOS: Las imágenes fueron elaboradas con un videojuego llamado Simulador de Combate Digital (DCS, por sus sigla en inglés), de acuerdo con el usuario de YouTube que difundió el video del cual fueron extraídas.

Publicaciones en Facebook muestran las imágenes en las que aparece un jet de combate mientras derriba a otro avión para afirmar falsamente que se trata de una aeronave ucraniana que dispara contra otra de las fuerzas militares de Rusia.

Las publicaciones dicen que las imágenes corresponden a hechos ocurridos tras la invasión rusa a Ucrania este 24 de febrero.

Incluso, usuarios que han compartido las imágenes afirman que se trata de un jet de combate que ha sido llamado el “Fantasma de Kiev”. De acuerdo con versiones que han circulado en internet, un supuesto piloto ucraniano ha derribado seis aeronaves rusas tras la ofensiva militar contra Ucrania.

Sin embargo, las imágenes corresponden a un video difundido el 24 de febrero por el usuario de YouTube llamado “Comrade_Corb”. El usuario confirmó a The Associated Press que él fue quien elaboró el video a través de un programa en línea llamado Simulador de Combate Digital.

El usuario agregó que tomó el audio que acompaña el video de otra grabación que comenzó a circular tras la ofensiva rusa.

También la descripción del video dice que fue elaborado con esa plataforma digital.

“Estas imágenes son de DCS, sin embargo fueron hechas en homenaje al ‘Fantasma de Kiev'”, escribió el usuario en la descripción.

Aunque la historia del “Fantasma de Kiev” ha circulado ampliamente en línea, generalmente es considerada un mito.

—El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

FOTO DE PERSONA ORANDO EN LA NIEVE EN UCRANIA DATA DE 2019

LA AFIRMACIÓN: Una foto muestra a un grupo de personas en Ucrania mientras oran arrodilladas sobre la nieve pocos días antes de la invasión rusa.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook incluyen la imagen en la que aparece un grupo de personas mientras oran arrodilladas sobre la nieve para decir falsamente que se trata de una foto capturada pocos días antes de la invasión.

Sin embargo, al hacer reversiones de la foto en Google, The Associated Press encontró que la imagen ha circulado en internet desde 2019.

