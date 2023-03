Gobernador Rocha rompió con “cacique” de UAS por hacerle grilla en Morena: académico

En Sinaloa está desatada una fiera disputa política entre el Gobernador Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, fundador y líder del Partido Sinaloense (PAS), que se ha exacerbado a raíz de la publicación de la Ley Superior de Educación en el estado. Sobre ello habló el académico Arturo Santamaría.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– El Gobernador Rubén Rocha Moya ha roto con el “cacique” de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, por que en su búsqueda por la gubernatura el fundador del Partido Sinaloense (PAS) ha intentado quitarle influencia al mandatario estatal dentro de Morena, planteó el académico Arturo Santamaría.

“El Gobernador se dio cuenta que había que romper definitivamente con Melesio Cuén porque le empezó a disputar la futura candidatura al Senado, pensando que de ahí iba a saltar la candidatura a Gobernador por Morena, es decir le estaba disputando a Rubén Rocha Moya la influencia, el poder, para dentro de Morena poder inclinar la balanza hacia él. Esto es inusual, que un miembro de otro partido quiera quitarle influencia, quiera quitarle el poder del Gobernador del partido que domina a nivel federal y que tiene más presencia en el país”, comentó Santamaría en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El Gobernador y Melesio Cuén han entrado en una confrontación a causa de la aprobación de la Ley de Educación Superior en Sinaloa. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Jesús Madueña Molina, ha acusado que hay 11 puntos de esta norma que atentan contra la autonomía de esta casa de estudios y ha anunciado este viernes que saldrán a las calles en defensa de la misma.

Este mismo día Rocha Moya ha dicho que la autonomía de la UAS la violan el PAS y Héctor Melesio Cuén, a quien acusó de designar a los rectores y a todos los directores. “Es hecho público y notorio que ya tiene tiempo que Cuén nombra, es el líder del PAS, a los rectores, él, él, él es, ósea el hecho público y notorio no requiere pruebas porque es eso un hecho público y notorio, todo mundo lo sabe, él nombra a los rectores, no hay un solo director, un solo director, o directora de facultad que no lo haya nombrado”, acusó el Gobernador.

Por su parte, este mismo viernes, el ex rector de la UAS y líder del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dijo que Rocha Moya es un “malagradecido” por las expresiones que hizo en su contra aún cuando lo apoyó en su campaña.

En ese sentido, Arturo Santamaría indicó que “ya desde hace tres días se empezó a acelerar un distanciamiento marcado entre el Gobernador Rubén Rocha Moya y el líder real, aunque no formal, del Partido Sinaloense, Melesio Cuén”.

“Ellos fueron aliados en la elección para elegir al Gobernador y Melesio Cuén tuvo un papel muy protagónico, excesivo diría yo, permitido por el ahora Gobernador porque hablaba en todos los mítines y de hecho se hablaba de que él iba a co-gobernar”, recordó. “Pero a los pocos días de haber ganado la elección con mucha facilidad, una ventaja enorme de Rocha Moya sobre el candidato del PRI con un 24 por ciento más, empezó a aislar a Melesio Cuén”.

Santamaría refirió que en su lucha por hacerse del poder en el estado, Melesio Cuén buscó a Adán Augusto López Hérnandez consiguiendo que el Secretario de Gobernación “lo aceptara como su representante en Sinaloa, esto llevó a un distanciamiento mayor entre ambos (entre Melesio y Rocha Moya) a pesar de que cuando ha visitado el Secretario de Gobernación Sinaloa ha habido encuentros cordiales entre el Gobernador y él y los ha sabido manejar bien el Gobernador”, indicó.

El académico indicó que la aprobación en el Congreso del estado de la nueva Ley Superior de Educación es el primer paso para quitarle el poder a Melesio Cuén. “No lo dice así, pero es obvio, lo manejan aparentemente en términos estrictamente académicos, pero sería el primer paso legal para con una nueva Ley orgánica quitarle el mecanismo de control a Cuén y al PAS de la Universidad para que no tenga el instrumento de disputa con el Gobernador para ver quién influye más en las elecciones del próximo año”.

“La amenaza es vamos a sacar a la UAS a la calle, vamos a hacer estallar las calles de Sinaloa, impidiendo que se apruebe esa Ley porque bueno ellos ya impugnaron legalmente y la van a llevar a las cortes, ellos ven que es el primer paso legal para quitarles el poder político de la Universidad, no el poder académico porque eso es lo de menos para ellos, lo que les importa es el poder político”, expuso.

Melesio Cuén es acusado de ser el “cacique” que controla la UAS y el PAS. En ese sentido, Santamaría recordó que el propio Andrés Manuel López obrador, antes de ser Presidente, señaló esto. Una muestra de ello, por ejemplo, es lo que reporta el diario Noroeste que desde su fundación el día 14 de agosto del 2012, tres años después de que Héctor Melesio Cuén Ojeda dejara la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y hasta el año 2020, el Partido Sinaloense logró afiliar como militantes al 61 por ciento de los registros de nómina de la UAS.

“Esa es la amenaza, vamos a estallar el estado con movilizaciones de casi 200 mil integrantes de estas comunidad, incluyendo estudiantes, para impedir que se le arrebate, que se atente contra la Autonomía de la Universidad, pero en realidad esta movilización es la defensa del PAS, no es otra cosa más que la defensa de ese partido para seguir buscando la gubernatura que es el sueño dorado de Melesio Cuén”, apuntó Santamaría.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado