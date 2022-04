OMS: El 99% en el mundo respira aire con niveles de calidad nocivos para la salud

Ginebra, 4 abr (EFE).- Un 99 por ciento de la población mundial respira aire con niveles de calidad inferiores a los mínimos fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió hoy este organismo, que reclamó una reducción del consumo de combustibles fósiles entre otras medidas para mejorar esta pésima tasa.

El informe muestra por ejemplo que un 99 por ciento de las ciudades en países con ingresos medios y bajos y un 17 por ciento de las naciones más ricas no cumplen con los estándares respecto a materias en suspensión, ni en el caso de las PM10 (10 micras de diámetro) ni en las más nocivas PM2.5 (con un diámetro inferior a 2.5 micras).

El año pasado la OMS fijó su recomendación en el caso de las partículas PM2.5 a menos de 15 microgramos por metro cúbico de aire (antes eran 25), una cifra que, por ejemplo, multiplica por 30 la ciudad india de Ahmedabad, la que muestra peores cifras en este caso.

Over 6,000 cities in 117 countries are now monitoring air quality, but the people living in them are still breathing air that exceeds WHO air quality limits, with people in low & middle-income countries suffering the highest exposures https://t.co/Llaj2wHk0V#HealthierTomorrow pic.twitter.com/Drlyex77oi

