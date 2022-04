Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, recibe homenaje póstumo en los Grammy

Ciudad de México, 4 de abril (AS México).- Taylor Hawkins fue recordado con un tributo especial en los Grammy 2022. El baterista de los Foo Fighters falleció el pasado 25 de marzo a la edad de 50 años. Hace una semana, la banda, que tenía previsto actuar en Colombia ese día, anunció “la trágica y prematura pérdida” de Hawkins”.

Foo Fighters, que ganó tres premios Grammy este domingo, elevando la cuenta de su carrera a 15, tenía previsto actuar en la ceremonia; sin embargo, la semana pasada la agrupación anunció que cancelaría todas las fechas de actuación programadas a la luz de la muerte de Hawkins.

El comediante continuó: “Nuestros pensamientos están con la familia de Taylor, sus amigos, la familia Foo Fighter y todos sus fanáticos en todo el mundo. Nos gustaría tomarnos un momento ahora para recordar a Taylor”.

Posteriormente se proyectaron imágenes, fragmentos de sonido y fotos de Hawkins con la banda, durante las cuales se podía escuchar la canción de Foo Fighters “My Hero”. En el segmento se incluyó un audio previamente grabado del líder Dave Grohl diciendo: “Es el mejor baterista del mundo. Lo amamos mucho”.

Luego del tributo a Hawkins, el programa transmitió el segmento In Memoriam, en honor a los otros miembros de la comunidad musical que murieron en 2021.

BILLIE EILISH RINDE HOMENAJE A HAWKINS

During her performance at the #Grammys, Billie Eilish paid tribute to the late Foo Fighters drummmer Taylor Hawkins with a shirt bearing his face. 🙏 pic.twitter.com/vEyVcqrvRO

— People (@people) April 4, 2022