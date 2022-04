La alianza Va por México lanzará su contrapropuesta a la Reforma Eléctrica de AMLO

El dirigente nacional del PRI aseguró que su partido votará en contra de la Reforma Eléctrica que pretende limitar a 46 por ciento la participación privada en el sector, para garantizar un mínimo de 54 por ciento para la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio a conocer este lunes que la coalición Va por México presentará una contrapropuesta a la Reforma Eléctrica, promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una conferencia de prensa, Moreno Cárdenas afirmó que los legisladores de su partido votarán en contra de dicha reforma debido a que “representa un peligro para México, un desastre que avizora una tragedia de consecuencias irreversibles en el futuro al poner en riesgo el marco legal de protección, seguridad y certidumbre para los flujos de inversión, operaciones y proyectos de cooperación nacionales y extranjeros en el sector energético”.

“Después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma constitucional eléctrica que ha enviado el Poder Ejecutivo federal. No la habremos de aprobar, aunque a Morena no le guste. Para los priistas el legislativo es un poder y no un empleado del poder. Estamos por presentar una contrapropuesta”, expresó.

Tomamos esta decisión tras 7 meses de estudiar la iniciativa del Presidente. Hemos dado seguimiento al cambiante mundo de los energéticos, participamos en el Parlamento Abierto, escuchamos decenas de opiniones y mantuvimos reuniones con académicos y especialistas. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 4, 2022

El dirigente nacional destacó que su bancada lleva siete meses estudiando la iniciativa del Presidente de la República, han dado seguimiento “al cambiante mundo de los energéticos”, además de participar en el Parlamento Abierto, y sostener reuniones con académicos y especialistas.

Y señaló que su contrapropuesta legislativa será una “que verdaderamente beneficie a los sectores más vulnerables, al sector productivo y al campo”.

“Presentaremos con nuestro coaligados, con el Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa, una contrarreforma de algo que sí le sirva a los mexicanos”, dijo.

Para aprobar la reforma, López Obrador necesitaría mayorías calificadas en ambas Cámaras del Congreso, es decir, con una aprobación de al menos dos tercios de los asistentes, ya que se trata de una reforma constitucional. Cabe destacar que Morena, el partido oficialista, no cuenta por sí solo ni con sus aliados con los votos necesarios, y tendrá que acudir a una parte de la oposición.

No obstante, ya el Partido Revolucionario Institucional había asegurado en su momento que no votaría a favor de dicha iniciativa a menos de que se realizaran cambios concretos en la propuesta original.

La polémica Reforma Eléctrica del Presidente López Obrador pretende limitar a 46 por ciento la participación privada en el sector, para garantizar un mínimo de 54 por ciento para la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, la iniciativa, que el Presidente pide que se vote a más tardar en abril, también causa controversia porque revisaría contratos previos, eliminaría reguladores autónomos y priorizaría el despacho de plantas de combustibles fósiles de la CFE sobre las renovables de privados.

-Con información de EFE