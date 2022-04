IPCC: El consumo de petróleo debe bajar 60% para lograr meta de temperatura global

Ginebra, 4 abr (EFE).- El consumo global de carbón tiene que haberse reducido un 95 por ciento a mediados de siglo con respecto a 2019, el de petróleo un 60 por ciento y el de gas un 45 por ciento para alcanzar la meta de que la temperatura media global no suba más de 1.5 grados centígrados, recomendó hoy Naciones Unidas.

En el escenario más optimista, donde se logra no rebasar ese límite de los 1.5 grados (o se supera momentáneamente a mediados de siglo para bajar de ese umbral después), “casi toda la electricidad proviene de fuentes que no emiten carbono o con bajas emisiones”, destaca el texto.

