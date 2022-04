Martin Garrix logra pasar desapercibido en el primer show de Coldplay en CdMx

Martin Garrix se presentó el pasado 2 de abril en el Festiva Tecate Pa’l Norte como parte de su gira por Latinoamérica en la que también tiene previsto presentarse en Argentina, Brasil y El Salvador.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- El DJ neerlandés Martijn Gerard Garritsen, mejor conocido como Martin Garrix, logró pasar desapercibido durante el primer concierto que Coldplay ofreció este domingo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Instagram, el también productor compartió un video en el que se le puede ver entre el público portando una sudadera de la agrupación liderada por Chris Martin.

Martin Garrix se presentó el pasado 2 de abril en el Festiva Tecate Pa’l Norte como parte de su gira por Latinoamérica en la que también tiene previsto presentarse en Argentina, Brasil y El Salvador.

Este domingo Coldplay llegó al Foro Sol de la Ciudad de México para ofrecer el primero de los cuatro shows que ofrecerán como parte de su tour “Music Of The Spheres”.

La agrupación británica ha causado revuelo durante su gira “Music of the Spheres”, pues durante sus conciertos se han dado a la tarea de sorprender al público con otras canciones que no son de su autoría, por ejemplo con “El corrido de Monterrey”, en el Estadio BBVA de esa misma ciudad; o con “Rayando el Sol”, en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, donde invitaron a Fher de Maná.