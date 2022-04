Marvel confirma que Daredevil y el resto de las series de Netflix son canon del UCM

AS MÉXICO

Tras solo un día de la confirmación por parte de Marvel Studios de que hacían canon las series de Marvel de Netflix y sus personajes, ahora parece que dichas referencias se han eliminado de la biografía de Daredevil.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 4 de abril (AS México).- Los derechos y las licencias de personajes siempre traen cola en mayor o menor medida y ni los superhéroes escapan a las situaciones más rocambolescas. Tanto es así, que tras la reciente confirmación por parte de Marvel Studios de que las series y los personajes de Marvel de Netflix (ahora en Disney+) son canon en el UCM y que forman parte de su universo compartido, además de citar los eventos de Spider-Man: No Way Home en relación a Matt Murdock, ahora parece que toda esta información se ha eliminado de la página web de Marvel, en el apartado de biografías de personajes.

Así, tras solo un día de la confirmación por parte de Marvel Studios de que hacían canon las series de Marvel de Netflix y sus personajes, ahora parece que dichas referencias se han eliminado de la biografía de Daredevil. Hasta hace nada podíamos leer: “Matt fue contratado como abogado para defender a Peter Parker, ya que Peter había sido denunciado públicamente como Spider-Man y acusado del asesinato de Mysterio. Aunque Peter fue absuelto legalmente de cualquier irregularidad, Matt le advirtió que aún tendría que enfrentarse a la corte de la opinión pública y le aconsejó a Harold ‘Happy’ Hogan que contratara a un buen abogado”.

“Como si fuera una señal, un manifestante arrojó un ladrillo a través de la ventana del apartamento de los Parker en apoyo a Mysterio. Afortunadamente, y gracias a sus sentidos agudizados, Matt pudo atrapar el ladrillo antes de que lastimara a alguien dentro. Cuando Peter le preguntó cómo pudo hacer eso, Matt afirmó que era porque era un muy buen abogado”. Ahora, esta descripción ha desaparecido de la biografía de Daredevil, finalizando en la tercera temporada de su serie.

Sobre Kingpin, no había referencia a la serie Ojo de Halcón donde se reveló como el auténtico villano, aunque en su biografía sí podemos ver una foto del personaje extraída de dicha serie. ¿A qué se deben estos extraños movimientos por parte de Marvel?

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.