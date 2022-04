“Es momento de cambiarlo”, dice Sheinbaum del INE; respalda Reforma Electoral de AMLO

Sheinbaum destacó la propuesta Presidencial de que los consejeros electorales sean elegidos por voto popular pues sería “lo más democrático”.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo/EFE).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó este lunes la propuesta de Reforma Electoral que presentará el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha ayudado a fortalecer la democracia en México.

“Lo más importante es que se fortalezca la democracia. El INE es caro, es de un grupo, es de privilegios, es de cuotas”, dijo la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre si algunos consejeros electorales deben ser sometidos a juicio político, agregando que “ya están siendo juzgados por la historia”.

Además, destacó la propuesta Presidencial de que los consejeros electorales sean elegidos por voto popular pues sería “lo más democrático”.

“El INE, ya es momento de cambiarlo, tan sólo sus sueldos por encima del Presidente, por encima del sueldo promedio de los mexicanos [muestra] que no se terminaron los privilegios”, añadió.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó la mañana de este lunes que el INE no ha actuado con rectitud en el tema de la consulta de la Revocación de Mandato, ya que, aseguró, hay pruebas y elementos de que sólo impide que se manifiesten sobre ella a quienes están a favor de la Cuarta Transformación y no a quienes han pedido que no se participe.

“Ojalá y se corrija aún cuando falta poco para que se ponga el ejemplo de imparcialidad porque el INE, el Juez, no ha actuado con rectitud. Yo les diría que hay elementos, que hay pruebas de que sólo se impide que se manifiesten, que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo”, denunció.

En su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador expuso que ha habido diversas manifestaciones o campañas para llamar a la gente a que no participe en la consulta del próximo 10 de abril y que el INE no ha dicho nada.

“Incluso aquí se comentó abiertamente del Gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara. Eso es no sólo violatorio de la norma sobre la Revocación del Mandato, no sólo violatorio de la veda; sino violatorio de la Constitución, del espíritu y de la letra de la Constitución, y además antidemocrático”, aseguró.

La consulta de Revocación, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque es impulsada por el propio Presidente López Obrador, por lo que la oposición le ha acusado de promover “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.

-Con información de EFE.