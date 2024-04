Taiwán busca a decenas de desaparecidos por el terremoto; cifra de muertos sube a 10

Por Johnson Lai y Kanis Leung

HUALIEN, Taiwán (AP).— Los rescatistas buscan este jueves a decenas de personas aún desaparecidas al día siguiente del sismo más fuerte en Taiwán en un cuarto de siglo, el cual dejó diez muertos y decenas de personas varadas en zonas remotas.

En la ciudad de Hualien, cerca del epicentro en la costa este de la isla, los trabajadores usaron una excavadora para estabilizar la base de un edificio dañado con material de construcción mientras algunos funcionarios tomaron muestras de la fachada del bloque, llamado Uranus, y algunas gallinas picoteaban entre las plantas en tiestos en el tejado inclinado.

La Alcaldesa Hsu Chen-wei dijo previamente que 48 edificios residenciales resultaron afectados. Algunos de los inmuebles quedaron inclinados en ángulos pronunciados después de que sus primeros pisos se vinieron abajo.

Si bien algunos vecinos de Hualien seguían en carpas, buena parte de la vida cotidiana de la isla regresó a la normalidad. Varias rutas de tren a Hualien se reanudaron y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., una de las fabricantes de procesadores informáticos más importantes del mundo, retomó la mayoría de sus operaciones, según la Agencia Central de Noticias.

Taiwán sufre sismos con frecuencia y su población está bien preparada para ellos. También tiene estrictas normas de construcción para garantizar que los edificios resisten a los temblores.

People flee in panic from the first floor of a collapsing building in Hualien during the 7.2 magnitude earthquake on Wednesday morning. #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/JH5gz1Pft3

— Radio Taiwan International (@RadioTaiwan_Eng) April 3, 2024