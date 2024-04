Un Juez le da suspensión provisional a extitular de Pemex por caso Agronitrogenados

El Juez en Material Penal programó una audiencia incidental para el 11 de abril, donde se resolverá si se suspende o no por tiempo indefinido el proceso contra el exfuncionario.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- Un Juez federal concedió una suspensión provisional a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la reapertura del caso relacionado con el soborno recibido por Altos Hornos de México (AHMSA) por 3.4 millones de dólares para adquirir la planta “chatarra” de Agronitrogenados.

Rubén Darío Noguera Gregoire, Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (CdMx) concendió la suspensión provisional en favor de la demanda presentada por su defensa desde el año pasado, con la cual busca refutar la negativa de prescripción de los delitos que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que lo señala por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juzgador entonces programó una audiencia incidental para el 11 de abril, donde se resolverá si se suspende o no por tiempo indefinido el proceso contra el exfuncionario.

El pasado 20 de febrero, Emilio Lozoya quedó en libertad para continuar, bajo arresto domiciliario, con su proceso derivado del caso Odebrecht.

Las autoridades no dieron más detalles acerca de la salida de Lozoya Austin, quien luego de dos años preso, salió del Reclusorio Norte cerca de las 20:00 horas, en una camioneta Toyota color plata, que fue seguida por los medios de comunicación, con dirección al sur de la capital del país.

Horas antes, un Tribunal federal le concedió la medida de prisión domiciliaria, que le permitirá seguir su juicio fuera de la cárcel.

“El día de hoy, el Juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”, cuestionó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

La FGR dijo en el mismo texto que “quiere dejar muy claro que Emilio ‘N’ no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido; y solo ha obtenido de Jueces y Magistrados de la Federación, privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”.

Las resoluciones, añadió la FGR, “han sido dictadas en forma parcial e ilegal por el Juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López y por los Magistrados de los Tribunales de Apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro”.

Las autoridades también denunciaron que, entre estas decisiones, se excluyeron pruebas de la Fiscalía “que lícitamente fueron obtenidas en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional”.

JUEZ FRENA DEUDA DE LOZOYA POR AGRONITROGENADOS

El Juez de Control Gerardo Alarcón López decretó una suspensión al proceso penal en contra de Emilio Lozoya en el que se le exigía el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

El Juez argumentó que ya estaba en marcha una reparación del daño que está pagando el exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por 216 millones de dólares.

La audiencia, que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte Causa, inició a las 12:58 horas presidida por el Juez de Control: Gerardo Genaro Alarcón López.

El Juez aplicó un criterio aislado de un Tribunal Colegiado que establece que la celebración de un acuerdo reparatorio por parte de un procesado beneficia al resto de los computados que no lo acordaron.

La Fiscalía General de la República (FGR) pedía una condena de 15 años de cárcel contra el exdirector de Pemex por el delito de lavado de dinero en el caso de Agronitrogenados, además del pago de 30 millones de dólares.

Esta decisión fue cuestionada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo expresó en la conferencia de prensa matutina del pasado 5 de septiembre.

“El Juez dice: ‘Ya pagó el señor [Alonso] Ancira, pues ya no hay daño qué reparar, entonces no existe ninguna responsabilidad’. Como no todo es tan complicado en el derecho, cuando es derecho, es cosa nada más que se sepa que el señor [Alonso] Ancira no ha terminado de pagar, debe más de 100 millones de dólares. No sé de dónde sacó la información”, criticó.

Asimismo, López Obrador aclaró que la decisión sobre el caso contra Lozoya “tampoco es de todas las acusaciones, es lo de la venta de la planta de fertilizantes”.