Ambulante 17: Nuevas fechas y sedes en cinco estados bajo el tema “Resonancias”

Ambulante regresa a lo presencial y recorrerá cinco estados entre el 31 de agosto y el 9 de octubre: Ciudad de México, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua y Veracruz, pero lo hará sin descuidar su programación online y ahora también llegando a la televisión pública.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- La gira de documentales Ambulante llega a su decimoséptima edición de forma presencial del 31 de agosto al 9 de octubre cambiando de sedes y ahora recorriendo la Ciudad de México, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua y Veracruz.

Después de dos ediciones llevándose de forma virtual y apenas tocando lo presencial por la pandemia, el festival de documentales regresa a las pantallas grandes y con su público, pero sin olvidarse de ese formato virtual que lo hizo alcanzar a más personas por toda la República mexicana.

“Nos encontramos en esta realidad post pandémica que ha sido muy retadora para muchos y muchas. Nos ha obligado a reaccionar, nos ha obligado a adaptarnos, a reinventarnos y también a imaginar nuevas posibilidades para el cine y sus públicos. […] Aquí estamos todos nosotros con este compromiso de llevar cine y actividades diversas a públicos desde distintas partes de la República Mexicana “, dijo Paulina Suárez, directora de Ambulante en un encuentro con medios de comunicación.

La gira de documentales retomará su programación en su página www.ambulante.org que se llevará de forma paralela con las fechas del festival, pero además trascenderá a la televisión abierta llevando a canales nacionales y locales parte de los títulos de esta nueva edición.

“Sobre todo estamos buscando buscando televisoras locales, aquellas que nos permitan llegar a ese público en el donde lo digital o el Internet no tiene esa forma de llegar. Las televisoras locales hacen un gran trabajo y queremos buscar esa alianza y llegar a ese público”, acentuó Roxana Alejo, directora operativa.

SEDES

Para este 2022, Ambulante hizo un balance de cómo ha sido recibido en los estados en los que ha sido sede, por ello regresará con más entusiasmo a Aguascalientes, Michoacán y Veracruz, regiones que identificó como espacios fructíferos para seguir ampliando el impacto del cine documental.

Este año también visitará de nueva cuenta el norte del país arribando a Ciudad Juárez después del recibimiento que obtuvo en Chihuahua en 2019. Aunque en medio de buenas noticias también se informó de la ausencia en el estado de Oaxaca que lo ha cobijado en varias de sus ediciones y que de hecho fue la sede inaugural del 2021.

“Fue una decisión súper dura no poder estar en Oaxaca. Hicimos un balance de en qué estados identificábamos qué rol podía Ambulante impulsar y para seguir construyendo una cultura vital del cine documental. A Oaxaca le dedicamos varias generaciones de Ambulante Más Allá, fue uno de los estados prioritarios del Fondo Levantemos México, es un estado que tiene una cultura de las importantes del país y una cultura cinematográfica que se ha ido construyendo, entonces no sentimos que no era tan necesario el rol de Ambulante en Oaxaca, esa fue parte de nuestra lógica”, señaló Paulina Suárez sobre la salida de este estado en la gira.

Las fechas para su llegada a las diferentes sedes son: Ciudad de México (del 31 de agosto al 4 de septiembre), Michoacán (del 7 al 11 de septiembre), Aguascalientes (del 21 al 25 de septiembre), Chihuahua (del 28 de septiembre al 2 de octubre) y Veracruz (del 5 al 9 de octubre).

PROGRAMACIÓN

El tema de la decimosexta edición de la Gira de Documentales es “Resonancias“, un concepto que alude a referencias sonoras, visuales y emocionales. Estas ondas sonoras, sus vibraciones y ecos, apunta la gira, son eso mismo que permite establecer conexiones entre las múltiples dimensiones del universo.

Itzel Martínez del Cañizo, directora de programación que toma la batuta en este cargo en esta edición, reflexión sobre este concepto en el que girará este año Ambulante:

“Nos interesa principalmente entender al cine, que el cine nos mueva y conmueva ya sea intelectual, emocional y social. En esta nueva etapa me interesa renovar procesos, pero también siempre valorando y poniendo al centro todo lo que ha sido Ambulante durante estos 17 años y lo ha caracterizado, pero también atendiendo al presente y sus demandas en un periodo de múltiples dificultades”, dijo.

“Partimos de la premisa de entender al cine como un espacio articulador, de múltiples resonancias, como lugar de encuentro que nos permite ampliar las ideas y los diálogos con nuestro público. Así que en este año post pandémico queremos sintonizar frecuencias en los cuerpos resonantes de nuestros espectadores, en sus emociones y en su conciencia crítica”, agregó.

Bajo esta misma premisa de “Resonancias” también de desarrolló la imagen de esta edición que corrió nuevamente a cargo del ilustrador Alejandro Magallanes, una propuesta que nace de la visualidad de las ondas sonoras y su carácter vibratorio.

Aún sin rebelar los títulos que serán parte de la selección, se confirmaron las secciones en las que esta edición se desenvolverá con la noticia del regreso de Ambulantito:

· Pulsos: Cine documental mexicano

· Resistencias: Filmes cuyo centro son temas relativos a justicia y derechos humanos

· Intersecciones: Una mirada al cine documental internacional

· Sonidero: Esos filmes hilados por la música y el sonido

· Coordenadas: Documentales que son una ventana a los estados que visita la gira

· Ambulantito: Documentales dedicados a las infancias

· Retrovisor: Sección enfocada en la revisión de material de archivo cinematográfico.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.