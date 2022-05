UE intensifica sanciones contra Rusia: pide veto de importación de petróleo

Por Lorne Cook y Samuel Petrequin

BRUSELAS, 4 de mayo (AP).— La líder de la Unión Europea (UE) pidió el miércoles que el bloque de 27 países vetara las importaciones de petróleo ruso y sancionara al mayor banco y a televisoras importantes del país, en el sexto paquete de sanciones contra Moscú por su guerra en Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso también a los miembros del grupo que Sberbank, banco el más grande de Rusia, y otros dos grandes prestamistas fueran desconectados del sistema internacional SWIFT de pagos bancarios.

En una comparecencia ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, Von der Leyen pidió a los países miembros de la UE que eliminaran de forma gradual las importaciones de crudo en seis meses y de productos refinados para final de año.

We want Ukraine to win this war.

Yet so much has to be rebuilt.

That is why I am proposing to start working on an ambitious recovery package for our Ukrainian friends.

This package should bring massive investment to meet the needs and the necessary reforms. pic.twitter.com/HDGJtbmhhy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022