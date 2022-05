VIDEO: Anciano en Shanghái es enviado por error a la morgue cuando aún estaba vivo

Shanghái (China), 4 may (EFE).- Varios funcionarios de la metrópolis oriental china de Shanghái fueron destituidos tras el escándalo por el erróneo intento de introducir a un anciano en una bolsa de cadáveres para trasladarlo desde su residencia hasta una morgue a pesar de que todavía estaba vivo, informa la prensa local.

El video, al igual que muchas otras grabaciones del estricto confinamiento que ya se prolonga durante más de un mes en la capital económica del gigante asiático, se hizo viral en las redes sociales del país.

Al menos dos de ellos parecían insistir en que el anciano todavía estaba vivo y llegaron a abrir la bolsa para comprobarlo, tras lo que el trabajador de la residencia se dirige a otras dos personas que estaban en la puerta del complejo, no sin antes intentar volver a cerrar la cremallera.

Finalmente, tras hablar con sus compañeros, los trabajadores de la residencia resolvieron finalmente trasladar al anciano, todavía dentro de la bolsa, de vuelta al interior del edificio.

BREAKING: Senior almost got cremated alive!

A nursing home in Shanghai called the crematorium's corpse-carrying vehicle for a still-living old man. If someone hadn't discovered that the old man was still moving in time, he would have been cremated alive! pic.twitter.com/qGihMDNkEk

— Eventful China 中国事多 (@Eventful_China) May 3, 2022