El cineasta Paul Schrader será galardonado con el León de Oro honorífico en Venecia

El cineasta es especialmente apreciado por su estilo visual, lo que le coloca “entre las formas más modernas de un cine no reconciliado pero sutilmente investigador de la contemporaneidad”.

Roma, 4 de maayo (EFE).- El director y guionista estadounidense Paul Schrader será galardonado con el León de Oro honorífico del próximo festival de cine de Venecia, que tendrá lugar desde el 31 de agosto al 10 de septiembre, anunciaron hoy sus organizadores.

“Me siento profundamente honrado. Venecia es mi León en el corazón”, celebró el realizador el León de la Carrera, decidido por el Consejo de Administración de la Mostra previa propuesta del director del certamen, Alberto Barbera.

Schrader, guionista de obras maestras como Taxi Driver (1976) y director de otras como Blue collar (1978) o American Gigolo (1980), es considerado una figura central del Nuevo Hollywood, que revolucionó el imaginario y la estética del cine en los Sesenta.

“No exageramos si decimos que se trata de uno de los autores estadounidenses más importantes de su generación, un cineasta profundamente influido por el cine y la cultura europea, un guionista obstinadamente independiente pero capaz de moverse con facilidad por el sistema hollywoodiano”, elogió Barbera.

El cineasta es especialmente apreciado por su estilo visual, lo que le coloca “entre las formas más modernas de un cine no reconciliado pero sutilmente investigador de la contemporaneidad”.

“Una contemporaneidad que Schrader afronta no solo con una curiosidad intelectual y humanamente incansable, sino también con una sorprendente capacidad de navegar la evolución tecnológica del cine y de sus sistema productivo y de distribución”, terminó.

Schrader (Grand Rapids, Michigan, 1946) ha escrito y dirigido más de treinta películas, colaborando en ocasiones con su hermano Leonard, fallecido en 2006.

Su última cinta, The card counter (2021), con Oscar Isaac, Tiffani Haddish y Willem Dafoe, compitió por el León de Oro en la pasada Mostra, un certamen por el que pasarían en varias ocasiones a lo largo de su dilatada carrera.

Tras sus inicios como crítico cinematográfico, con un libro aún estudiado “Trascendental style in film; Ozu, Bresson, Dreyer”, el cineasta entró en el mundo del cine destacando con sus guiones novedosos como los de “Yakuza” (1974) para Sidney Pollach u Obsession (1976) de Brian de Palma.

Después llegarían las colaboraciones con Martin Scorsese, en Taxi Driver, Raging bull (1980), The last temptation of Christ (1988) y Bringing out the dead (1999), y debutó como director con Blue collar.

En 2019 Schrader fue nominado al Óscar por el guión del thriller Firs reformed, con Ethan Hawke y Amanda Seyfried, estrenado precisamente en la Mostra veneciana de 2017.

El presidente de la Bienal veneciana, Roberto Cicutto, recordó que este año la Mostra cumple 90 años desde que en 1932 se proyectara la primera película, dando origen al festival internacional más antiguo del mundo (11 ediciones no se celebraron por la guerra y otros motivos).