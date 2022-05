Disney celebra el Día de Star Wars con el documental de El Libro de Boba Fett

AS MÉXICO

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 4 de mayo (AS México).- En el Día de Star Wars, que se celebra todos los años el 4 de mayo, Disney+ ha puesto a disposición de los espectadores el documental detrás de las cámaras de la serie El Libro de Boba Fett, que también se puede disfrutar en la plataforma. Al igual que otros Galería Disney, el equipo creativo se reúne para mostrar los secreto de la grabación, los trucos y algún que otro chascarrillo. En total, 62 minutos de metraje extra.

“Galería Disney: El Libro de Boba Fett nos descubre los entresijos del regreso del legendario cazarrecompensas a Tatooine para reclamar el territorio de Jabba el Hutt en compañía de Fennec Shand”, dice la sinopsis oficial. “En este nuevo y completo especial, los directores, actores y miembros del equipo nos muestran imágenes inéditas, avances tecnológicos rompedores y los efectos prácticos que dieron vida a la serie”.

OTRA AVENTURA SOBRE LAS ARENAS DE TATOOINE

Boba Fett no murió en el estómago de una criatura bajo las arenas de Tatooine, sino que logró salir para volver a reinar sobre las arenas. El antiguo cazarrecompensas es “rescatado” (entre comillas, porque más bien empieza como prisionero) por los Tusken, también conocidos como los Moradores de las Arenas. Junto a esta tribu aprenderá nuevas técnicas y se unirá a ellos. La muerte de Jabba el Hutt genera un vacío de poder que Boba decide llenar con su presencia. Convertido en el daimyo de Tatooine, inicia una nueva etapa ya no como cazarrecompensas, sino como líder de los sindicatos criminales de la zona.

Star Wars: The Book of Boba Fett cuenta de momento con una única temporada, que sirve de enlace con la tercera temporada de The Mandalorian, prevista para este mismo año. La siguiente en estrenarse será Star Wars: Obi-Wan Kenobi, que llegará a la plataforma el próximo 27 de mayo.

