Plan contra carestía: más producción de granos, reducción de costos y aranceles cero

En la presentación de este paquete estratégico se destacó que con las medidas que se tomarán se espera tener un impacto en una tercera parte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ya que se incidirá en tres rubros inflacionarios: alimentos (de la canasta Profeco), energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, presentó esta mañana el nuevo Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), un plan con distintos puntos para enfrentar la escalada de precios en insumos básicos a raíz de la pandemia de COVID-19 y de la guerra en Ucrania.

El paquete antiinflacionario contará con 4 puntos básicos para desarrollar distintas medidas:

1. Estrategia de producción.

2. Estrategia de distribución.

3. Estrategia de comercio exterior.

4. Otras medidas.

En la primera de éstas, el titular de la Hacienda Pública explicó en la conferencia de prensa matutina que además de que se continuará con la medida para que el precio de la gasolina –al igual que el gas LP y la electricidad– “no aumente más de la inflación”, también se planteará un aumento en la producción de granos básicos, en específico tres granos estratégicos: maíz, frijol y arroz.

La estrategia sobre los granos fue presentada a las empresas privadas como adicional a los esfuerzos de los programas ya existentes de “Sembrando Vida” y “Producción para el Bienestar”.

“En ‘Producción para el Bienestar’ estimamos que lo que ya está sembrado y la contribución que haremos en materia de fertilizantes van a darnos aproximadamente dos millones más de toneladas de granos en este sector. Además estamos llevando esta acción al programa ‘Sembrando Vida’ en donde hay potencial para agregar 800 mil toneladas más”, destacó y comentó que además se extenderá el Programa Fertilizantes para el Bienestar de 5 a 9 estados de la República Mexicana, con lo que se estiman 2 millones de toneladas más de estos insumos para las cosechas.

Además habrá un Programa emergente de producción de fertilizantes orgánicos y se eliminará por un año la cuota compensatoria del sulfato de amonio.

Uno de nuestros objetivos es incrementar las prácticas de producción sostenibles en los sectores agropecuario, acuícola y pesquero para hacer frente a los riesgos agroclimáticos.

DISTRIBUCIÓN

En el segundo punto del plan contra la inflación, Ramírez de la O señaló que las medidas serán las siguientes:

– Fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras, pues con ello esperan que haya un menor robo de alimentos e insumos estratégicos en carreteras. Para esta medida se implementarán más de 12 mil elementos y 2 mil 300 vehículos que garanticen la seguridad en carreteras.

– No incremento en peajes de carreteras a cargo de la Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y de Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) durante todo el 2022.

– Exención de Carta Porte por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a productos básicos e insumos en sus transportes, medida que se tiene prevista termine hasta el 1° de octubre de 2022, pero de ser necesario se prolongaría por otro periodo.

– No incremento de tarifas ferroviarias ni de contraprestación por interconexión. Esta medida será implementada por 6 meses y aplicará para transporte de alimentos, fertilizantes e hidrocarburos.

– Reducción en costos y tiempo de despacho aduanal.

– Mayor volumen de operaciones en todas las aduanas (fronterizas, marítimas o interiores).

– Hacer más expedito el reconocimiento aduanero.

– Despacho ágil de carga en puertos marítimos

– Agilización en dragado preventivo y carriles automáticos.

– Funcionamiento 24 horas y aumento de personal.

“Todas estas medidas son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios, ni de ninguna otra medida directa, porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el manejo de márgenes para la industria”, subrayó el Secretario de Hacienda.

ESTRATEGIAS DEL COMERCIO EXTERIOR

El Gobierno mexicano comentó que habrá “aranceles cero” a la importación de básicos e insumos, en donde se contemplan 21 de 24 productos de la canasta básica y 5 insumos estratégicos. Esta medida será ejecutada sólo por seis meses.

Los productos que se contemplan en esta medida son los siguientes:

– Alimentos: Aceite de maíz, arroz en grano, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, zanahoria.

– Insumos: Harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo, trigo.

OTRAS MEDIDAS

Finalmente, el titular de Hacienda presentó cuatro medidas adicionales que se llevarán a cabo en este Paquete contra la Inflación y la Carestía, el primero de ellos es la constitución de una reserva estratégica de maíz (medida de emergencia), con una compra de 800 mil a un millón toneladas de maíz con recursos de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). “Lo podemos hacer porque tenemos capacidad de almacenamiento y capacidad de compra”, destacó Ramírez de la O.

Otra de las medidas serán los precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche, al mismo tiempo que SEGALMEX continuará implementando el Programa de Precios de Garantía que establece un precio mínimo de compra a pequeños productores. El Secretario apuntó que esta medida afianzará sobre todo la producción de los pequeños productores. Además se fortalecerá el programa abasto de DICONSA y LICONSA, que son estratégicos en áreas vulnerables del país.

Rogelio Ramírez de la O también añadió que habrá participación privada en el PACIC por un periodo de seis meses, pero podría ser extensible luego de que se evalúe la situación culminado el periodo. No se especificó cuántas empresas ya están inscritas en este programa, pero se espera que después del anuncio presidencial, se sumen más empresas a este espacio de diálogo y concertación. En ese sentido, también se hizo hincapié en que las dos telefónicas de Carlos Slim Helú, Telmex y Telcel, no harán un incremento en sus tarifas este año tanto telefónicas como de Internet. Esta mañana también se presentaron representantes de Bimbo, Walmart y Maseca para anunciar que están dentro de la estrategia contra la inflación.

Luego de la explicación de los puntos, el titular de la Secretaría hacendaria dijo que varias de las medidas de oferta ya se encontraban en el Presupuesto federal, pero que ahora serán reforzadas.

Por último señaló que, según las proporciones de la inflación, los productos que se incluyen en la canasta Profeco representan un 13 por ciento del INPC, mientras que los energéticos contribuyen en un 10 por ciento y las tarifas autorizadas por el Gobierno en un 4 por ciento. En total se espera que las medidas hoy anunciadas por la actual administración tengan un impacto en un 27 por ciento en la inflación general, es decir, en casi un tercio de la inflación mexicana.

“Sabemos que hay otros productos en el índice sobre los que no vamos a poder incidir pero lo estamos haciendo en aproximadamente un tercio. […] Estamos apuntando en un sector parcial de toda la oferta de elementos, pero que nos va a permitir tener control sobre precios para los próximos seis meses”, comentó desde Palacio Nacional.

De acuerdo con el reporte presentado esta mañana, del 7.8 por ciento de la inflación general en marzo, 3.3 puntos porcentuales fueron correspondientes a Alimentos, de los cuales los que se incluyen en la canasta Profeco incidieron en 1.9 por ciento, por lo que buscan que funcione de apoyo que se reduzcan los precios antes de que lleguen al consumidor y así no se refleje en sus bolsillos.

AMLO HARÁ GIRA PROMOTORIA DEL AUTOCONSUMO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en su conferencia diaria matutina que una vez que regrese de su gira por Centroamérica y el Caribe, el Gobierno pondrá en marcha una campaña para producir el autoconsumo.

“Si producimos más, si tenemos más oferta, vamos a poder controlar el incremento de los precios. […] Hay quienes todavía piensan que en un mundo globalizado no hay que producir lo que se consume, que se puede comprar afuera lo que se necesita […] en el caso de los energéticos: que se podía vender petróleo crudo y comprar gasolina, es como vender naranja y comprar jugo de naranja”, ejemplificó el Presidente.

López Obrador señaló de igual manera que el plan de autosuficiencia es para que el país esté protegido ante situaciones externas, como ahora ocurre con el conflicto en Ucrania. “Si somos autosuficientes, estamos protegidos y esto no sólo pensando en la economía nacional, no sólo en la producción de mercado, no sólo para producir en el país, también durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental la producción de autoconsumo, que en el campo se siembre para comer”.

“Ahora regresando del viaje que tengo en Centroamérica y el Caribe voy a recorrer el país porque me voy a reunir con agrónomos, con extensionistas que tenemos en todo el país para que echemos a andar toda una campaña para producir el autoconsumo: a sembrar maíz, frijol, lo básico”, añadió.

El próximo jueves 5 de mayo, el Presidente saldrá por tercera vez del país en lo que va de su sexenio, pues emprenderá una pequeña gira por Centroamérica y el Caribe. Visitará los países de El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, donde según están estipulados 21 eventos públicos.

