Las dietas basadas en plantas ayudarían a disminuir el riesgo de sufrir COVID grave

Madrid, 4 de mayo (Europa Press).- Las dietas basadas en plantas favorecen la inmunidad, lo que puede disminuir el riesgo de infección grave por COVID-19, según un nuevo artículo elaborado por investigadores del Comité de Médicos por una Medicina Responsable y publicado por la revista científica American Journal of Lifestyle Medicine.

El artículo explora las lecciones aprendidas del brote de gripe H1N1 de 1918, conocido como “gripe española”. “Al buscar soluciones para la pandemia de COVID-19, encontramos importantes lecciones en la pandemia de gripe H1N1 de 1918-1919”, explica la doctora Hana Kahleova, directora de investigación clínica del Comité de Médicos y autora del artículo.

