“Es oscura y retorcida”: Primeras reacciones de Dr. Strange 2 elogian a Raimi

Después de asistir a la premiere mundial del filme protagonizado por Benedict Cumberbatch, las reacciones de la crítica no se han hecho esperar en las redes sociales.

Madrid, 4 de mayo (Europa Press).- Doctor Strange en el Multiverso de la Locura llega los cines este viernes 6 de mayo. Y a escasos días para su estreno, algunos medios ya han podido ver la película dirigida por Sam Raimi con la que, aseguran, “los fans de Marvel por fin tienen su película de terror”.

Y es que, después de asistir a la premiere mundial del filme protagonizado por Benedict Cumberbatch, las reacciones de la crítica no se han hecho esperar en las redes sociales. De hecho, casi todas parecen coincidir en que el filme tiene la característica impronta del director de la saga Posesión Infernal.

“¡Vaya! Los fans de Marvel por fin tienen su película de terror. #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness es una creación oscura y salvaje producida por la brillante y retorcida mente de Sam Raimi. Vista por completo. Profundicen en sus conocimientos sobre los cómics… ¡Los fans de los superhéroes se quedarán perplejos!”, afirma el editor de los premios Variety, Clayton Davies.

Para la periodista Courtney Howard, Doctor Strange 2, “está repleta de grandes y entretenidas secuencias, con personajes de peso y efectos visuales alucinógenos”. “Xóchitl Gómez es una roba escenas. Elizabeth Olsen es la jefa. Benedict Cumberbatch, soberbio. Es un buen punto de partida para quienes aquellos que quieran iniciarse en el terror. Tiene la firma de Raimi”, sostiene deshaciéndose en elogios para el filme.

Otros, como German Lussier de Gizmodo, dejan claro que Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es “la película más extraña y horripilante de Marvel hasta la fecha”, añadiendo que “es tremendamente inconexa, en parte a propósito, por lo que no siempre funciona, pero el horror, y especialmente Wanda, funcionan increíblemente bien. Además… hay grandes sorpresas”.

“Mis pensamientos sobre #DoctorStrange 2 implican principalmente mi deleite con la dirección de Sam Raimi. Eso es divertido y no es en absoluto una queja sobre el montaje de Marvel bs, ¿De acuerdo?”, señala Alex McLevy de The AV Club.

“#DoctorStrange es una absoluta locura. Es 100% una película de Sam Raimi (lo cual se agradece mucho), fácilmente la entrada más aterradora del UCM hasta ahora. Tienes que verla sabiendo lo menos posible. Tu viaje al multiverso será mucho más agradable”, sostiene el periodista de The Wrap, Drew Taylor.

“Fans de Sam Raimi, no se preocupen. DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA es una película de terror, con sustos en el cuerpo y un puñado de asesinatos diabólicos. Encaja en el UCM, pero tiene el ADN alocado, espeluznante y groovy de Raimi. Comienza la campaña para el Óscar de Elizabeth Olsen”, afirma Karl Delossantos, editor del New York Times.

#DoctorStrange #MultiverseOfMadness es un espectáculo, pero esta entrega de Marvel es también una combinación de elementos. Para iniciar la temporada de las películas para el verano, la secuela ofrece un rico material visual y una narrativa entrelazada como un pretzel, con algunas sorpresas. El hecho de que Raimi abrace sus raíces en el terror es un triunfo bienvenido y audaz”, señala el periodista de Forbes, Simon Thompson.

Según Erik Davies de Fandango, lo que más le ha gustado ha sido lo ambiciosa que es la película del realizador que regresa con Doctor Strange 2 a dirigir una película sobre un personaje Marvel. Quince años después de concluir su querida y recordada por los fans, trilogía de Spider-Man junto a Tobey Maguire.

“La forma en que se lanza a los escollos con ligeros golpes de humor y se va inclinando hacia el mal de todo. Ahí es donde Raimi se divierte de verdad. En última instancia, es una película sobre la influencia de la oscuridad y la lucha para evitar que nos engulla”, asevera el periodista.

También hay quien ha querido destacar que Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es una película ideal dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

“#MultiverseOfMadness es una película de Sam Raimi y un día en la vida de #DoctorStrange. Es la fórmula del UCM perfeccionada, en mi opinión: a pesar de las implicaciones y revelaciones de la franquicia/multiverso, la película es muy autónoma y se centra en su propia historia y estilo”, afirma Eric Italiano de Brobible.

Para Perri Nemiroff de Collider, la impronta de Raimi está más que patente en la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch.

“#DoctorStrange: ¡MARVEL HA HECHO UNA PELÍCULA DE TERROR! Es rara, aterradora y se gana el título de “Multiverso de la locura”. Si te preocupaba que esta película no tuviera lo bastante de Sam Raimi, ¡no temas! No puedo imaginar una película del UCM más Sam Raimi. Mi corazón como amante del género está reventando en este mismo instante”.

“¡¡¡No voy a poder dejar de pensar en #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness durante mucho tiempo!!! (Por no hablar de las pesadillas que tendré gracias a algunos de los efectos visuales). Conclusión: Raimi ha estado perfecto, con Cumberbatch y McAdams es mejor, Xochitl Gomez es una ESTRELLA y Elizabeth Olsen manda”, espetó Angelique Jackson de Variety.

Mientras que para otros como el editor de la web de Variety, Jordan Moreau, Elizabeth Olsen, como la Bruja Escarlata, es la verdadera protagonista del filme. Eso sí, señalando que es “una de las películas más sangrientas y gores del UCM hasta la fecha. Hay un par de momentos que te impactarán de verdad en una película de Marvel que, por lo demás, es sólida y está cargada de CGI”.

Claro que, como era de esperar, no para todo el mundo, la cinta de Sam Raimi funciona tan bien como les gustaría. “Hay algunos trucos de Raimi muy divertidos en esa horrible y casi incoherente película”, asegura Matt Lynch de Suspense Kills.

“Doctor Strange in the Multiverse of Mehness”. “Trabajando de nuevo en mi crítica”, respondió Brian Tellerico, el editor de Roger Ebert, aludiendo así a que el filme le resultó mediocre.

