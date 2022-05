OMS: Casos y nuevos sublinajes del virus en África muestran que “pandemia no termina”

Ginebra, 4 may (EFE).- El reciente repunte de casos de COVID en América y Sudáfrica, país donde se han identificado dos nuevos sublinajes de la variante Ómicron, “son un signo de que la pandemia aún no ha terminado”, señaló hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El máximo responsable de la OMS señaló que por ahora es prematuro ligar la BA.4 y la BA.5 a casos más o menos leves de la enfermedad, aunque indicó que de momento las vacunas parecen mostrarse efectivas para proteger el organismo de formas graves de COVID.

"The South African scientists who identified Omicron late last year have now reported 2 more Omicron sub-variants, BA.4 & BA.5, as the reason for a spike in cases in South Africa."

