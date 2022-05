Netflix anuncia el lanzamiento de nuevas series animadas; comparte primeras imágenes

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- ¿Quién dijo que Netflix era sólo para jóvenes y adultos? La plataforma de streaming compartió un video en el que da una pequeña probadita de las producciones animadas que llegarán próximamente a su catálogo dirigido a los más pequeños del hogar.

Desde Jurassic World: Campamento Cretácico pasando por la risa con amigos conocidos de Un jefe en pañales hasta las impresionantes aventuras de Sonic Prime, la sección de Niños y Familia se renovará con nuevas producciones y la renovación de populares títulos como ¡El show de Cuphead!, Tibucán y He-Man y los amos del universo, por mencionar algunos.

Además del regreso de sus contenidos favoritos, Netflix también anunció el próximo estreno de un nuevo especial interactivo de Jurassic World Campamento Cretácico: Aventura escondida.

De acuerdo con la plataforma de streaming estos nuevos lanzamientos se basan en el éxito de sus series animadas para niños de todas las edades.

A continuación te dejamos las primeras imágenes de algunas de las producciones que el servicio de VOD está por lanzar.

· Daniel Spellbound, el cazador de magia

· Dead End: El parque del terror

· Jurassic World: Campamento Cretácico

· Kung Fu Panda: El guerrero dragón

· My Dad the Bounty Hunter

· Sonic Prime

There's a short clip of Sonic Prime at the end of this trailer (with VA)https://t.co/4DJBWvxibr pic.twitter.com/T8yTre14or

— Nibel (@Nibellion) May 3, 2022