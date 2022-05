Casi 13% de hospitalizados por COVID desarrolló síntomas neurológicos graves: estudio

Redacción Ciencia, 4 may (EFE).- Casi el 13 por ciento de los pacientes ingresados por COVID-19 durante en el primer año de la pandemia desarrolló manifestaciones neurológicas graves, señala un estudio que analizó los datos de 16 mil 225 pacientes en 24 países.

La investigación encabezada por la Universidad de Boston y que publica hoy Critical Care Explorations tenía como objetivo describir la prevalencia, los factores de riesgo asociados y el resultado de manifestaciones neurológicas graves en pacientes hospitalizados por coronavirus.

#CritCareExplore @SCCM @covid19registry finds encephalopathy is frequent amongst hospitalized patients w/ #SARSCoV2 but stroke, seizure, meningitis/encephalitis are uncommon. All neurologic complications were associated with worse outcomes including death https://t.co/4Ul4yjoqnp pic.twitter.com/TXHt43LsW4

— Critical Care Explorations (@CritCareExplore) May 3, 2022