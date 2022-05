Colectivos piden al PAN retirar “antimonumento” por L12 y disculparse con víctimas

Los colectivos que ya han instalado otros antimonumentos en conmemoración de diversos eventos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, o el incendio de la Guardería “ABC”, pidieron al partido político no utilizar la tragedia de la Línea 12 como un estratagema para ganar votos.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– La asociación de colectivos de Antimonumentos repudió que el Partido Acción Nacional (PAN) colocara un “antimonumento” en conmemoración de la tragedia de la Línea 12 del Metro en la Avenida Paseo Reforma de la Ciudad de México, pues consideró que fue una “ruin estratagema de propaganda política”.

En un comunicado, los miembros de la sociedad civil reclamaron que el blanquiazul no tuviera “límites ni dignidad”. “En la Ciudad de Mexico, realizó una instalación de un supuesto antimonumento que no fue sino una ruin estratagema de propaganda política. Podría ser chistosa su farsa si no fuera este un país adolorido por violencia, injusticias e impunidad de las cuales ese mismo partido es en gran parte responsable”, criticaron.

Por esta razón, solicitaron al partido recoger su “falso antimonumento” que ofende a la memoria de las familias de las 26 personas que fallecieron y 98 más que resultaron heridas en el desplome de la “Línea Dorada” el 3 de mayo de 2021, además de una disculpa pública a víctimas y familiares.

Comunicado de AntiMonumentos acerca de la instalación del supuesto antimonumento por parte del Partido Acción Nacional.

Repudiamos está acción y expresamos nuestra indignación por banalizar una expresión de memoria y denuncia con iniciativa ciudadana. pic.twitter.com/quviBKiQ8U — Antimonumenta Vivas Nos Queremos (@antimonumenta) May 4, 2022

Los colectivos –quienes han instalado los antimonumentos por los normalistas desaparecidos de Ayoztinapa, la Guardería “ABC”, la Antimonumenta por feminicidios, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, entre otros– llamaron las acciones del PAN una farsa que banaliza estos símbolos ciudadanos y “pretende utilizar a una tragedia con el único fin de ganar votos y dinero”.

En el comunicado, se aseguró que el PAN es un partido que tiene “con las manos manchadas de sangre” desde que se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y convirtió al país “en una gran fosa clandestina”.

“A ellos como a la sociedad toda les reiteramos que nuestras acciones no persiguen votos ni dinero. Somos ciudadanxs de a pie y seguiremos luchando por justicia. Expresamos nuestra solidaridad a las víctimas de la corrupción y la negligencia causantes del desplome de la Línea 12 del Metro y nos sumamos a la exigencia de justicia y castigo a los responsables de esta tragedia”, recalcaron los colectivos.