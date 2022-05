Exhiben a maestro de UV por minimizar violación: “Ya olvídalo, déjalo pasar” (VIDEO)

El video se viralizó luego de que la cuenta Tendedero Xalapa difundió el fragmento de la clase en vivo.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- Un profesor de la Universidad Veracruzana (UV) fue expuesto luego de haber realizado comentarios misóginos y machistas durante una clase en línea.

“Ese señor me violó hace 20 años. Carajo, ¿20 años? Ya olvídalo, déjalo pasar. Madura, lo debiste haber dicho en su momento”, dijo el profesor Raúl Augusto Carvallo Castillo, quien fue grabado durante una de sus clases para la facultad de Psicología, campus Xalapa.

Si la violencia machista y feminicida no cesa también es por pensamientos como el de este profesor de la #UV que reclama a mujeres que denuncian una violación después de 20 años. “Ya olvídalo, déjalo pasar. Madura, lo debiste haber dicho en su momento”, dice. @brujasdelmar pic.twitter.com/CGeqcCUihM — Miguel León (@Miguel_Leon_C) May 4, 2022

Además, durante su discurso, el profesor opinó que la persona que vive “con ese resentimiento” por una violación que fue tiempo atrás “está jodida o jodido”.

“Madura, porque si estás viviendo todavía con ese resentimiento, estás jodida mujer, o estás jodido hombre si te violaron a ti. Estás mal tú, el otro [violador] ya ni se acordaba, suponiendo que fue verdad”, añadió.

Los alumnos de la institución presentaron una denuncia ante las autoridades educativas. Hasta el momento la Universidad Veracruzana no se ha manifestado al respecto.

Anteriormente, otro profesor de la misma institución fue exhibido luego de hacer comentarios homofóbicos y exponiendo su rechazo contra el aborto durante una clase virtual.

Debido a la pandemia del coronavirus muchos profesores y escuelas tuvieron que utilizar el modelo virtual para impartirles clases a los alumnos, sin embargo, algunos han realizado comentarios inadecuados.

Tal es el caso de Marcelo Pavón, quien se encargaba de impartir clases en la Facultad de Contaduría y Administración y en la Facultad de Derecho de la UV. El docente tomó relevancia en redes sociales porque calificó las relaciones entre personas del mismo género como algo “asqueroso”.

“Ahora con tanta distorsión de la sexualidad y esas barbaridades, que ahora les permite hombre con hombre y mujer con mujer, yo estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, son unas cochinadas, porquerías, punto. Así de simple”, expresó Pavón durante su clase.

El profesor hizo referencia a la Biblia y aseguró que el texto sagrado no permite las relaciones entre las personas del mismo género.

“En la Biblia dice que está prohibido aquel que se junta hombre con hombre, o sea también va para mujer con mujer”.

Además, mencionó que entraría en otro tema polémico, pues hablaría del aborto, hecho que dijo es un asesinato y por el cual criticó a las mujeres por el derecho de decidir sobre su propio cuerpo.

La Universidad Veracruzana debe tomar medidas. En Educación no se puede tolerar el odio y la discriminación. Dejo video de Mauricio Pavón, catedrático de esta universidad. pic.twitter.com/9awErqxCnm — Marchanta Karenina (@MarchantitaS) August 19, 2021

“Me voy a meter en otro tema polémico: ahora alguien se embaraza y dice ‘tengo derecho a matarlo’. ¿Para qué carajos te embarazaste?, ¿para qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en tus barbaridades porque no me parece correcto que un ser que no se puede defender sea masacrado”, comentó.

Después de que los videos se volvieran virales, Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la institución, emitió un comunicado a través del cual reprobó las declaraciones hechas por el docente, sin embargo, no aclaró si será despedido o se le aplicará alguna sanción.

“Reprobamos sin ambages la misoginia, la homofobia y las expresiones de odio. En la Universidad Veracruzana, la cultura de paz y los espacios libres de violencia los construimos todos los días, en cada clase, en cada aula, en cada instituto y en cada una de las interacciones entre los universitarios”, se lee en el escrito de la casa de estudios.

Mientras que la Facultad sugirió a los alumnos denunciar al catedrático si es que “así lo desean” en el marco de la normativa aplicable del Protocolo para Atender la Violencia de Género.

La escuela reiteró su apoyo a la comunidad estudiantil y garantizó que proporcionará las herramientas que se requieran en el proceso.