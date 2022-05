“México vive una era dorada en el automovilismo”, dice “Checo” rumbo al GP de Miami

Por Jim Vertuno

Estados Unidos, 4 de mayo (AP).- Sergio Pérez mira las mejores series de automovilismo del mundo y percibe una era dorada para los pilotos mexicanos.

Él mismo se ubica tercero en el campeonato de la Fórmula Uno, cerca del holandés Max Verstappen, su compañero en Red Bull y el campeón defensor, de cara del primer Gran Premio de Miami.

Pato O’Ward acaba de ganar su primera carrera de IndyCar el pasado fin de semana y está cerca de firmar un nuevo acuerdo con McLaren. Su compatriota mexicano Daniel Suárez está en su segunda temporada con Trackhouse Racing en la NASCAR —Pitbull es uno de los dueños de la escudería, construida alrededor de Suárez.

“Creo que México vive su mejor era en la historia del automovilismo, con pilotos de élite en cada serie. Es grandioso”, dijo Pérez en una entrevista que organizó Exxon Mobile, socio de Red Bull.

Cuánto podría durar, es la pregunta. O’Ward cumple 23 años el viernes y es una de las estrellas en ascenso de la Indycar, con aspiraciones de llegar a la F1. Suárez, de 30 años, fue monarca de la Xfinity Series y tiene la mejor oportunidad de su carrera en la Copa.

La era dorada de México parece depender del próximo paso de Pérez. El veterano, que tiene 12 años en la F1 y 32 de edad, está en su último año de contrato con Red Bull. Un representante del equipo cortó la pregunta sobre su futuro en Red Bull y la serie.

Pérez dijo que no utilizará su último año de contrato como motivación para buscar su primer campeonato, que también sería el primero para un piloto mexicano en la historia. Está cinco puntos detrás de Verstappen y a 32 del líder Charles Leclerc con Ferrari.

Pérez es el sexto piloto mexicano en la historia de la F1 y es el único en la pista desde que Esteban Gutiérrez perdió su asiento con Haas F1 tras la temporada de 2016.

Great race and really happy with the 1-2 for this great team!

A very intense race in which making a mistake was too easy. See you in Miami!@redbullracing pic.twitter.com/ebJ7Ir9L9C

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 24, 2022