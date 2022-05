Autoridades abren investigación contra Lady FGR luego de ser exhibida en VIDEO

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió un expediente de investigación en contra de una servidora pública, quien en redes sociales se volvió conocida como “Lady FGR”, por presuntamente haber amenazado a un repartidor de agua que viajaba en un triciclo después de haberle chocado.

Según la Fiscalía, la conductora que se volvió viral por un video donde el repartidor muestra que le habría aventado el coche y posteriormente amenazado con traer a “su equipo”.

El video en cuestión muestra a una mujer que, según el denunciante, la mujer le habría aventado el carro cuando él iba a dar la vuelta. “No me provoques, por favor. ¿Quieres que marque a los policías para que vengan?”. “Con una llamada va a venir todo mi equipo”, aseguró la mujer.

“Si quieres márcales. Tú me pegaste a mí. Yo soy un triciclo, no soy un carro. Me di la vuelta y te arrancaste”, le indicó.