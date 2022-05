VIDEO: Rumbo al GP de Miami, Pérez y Verstappen son invitados de honor de la MLB

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 4 de mayo (ASMéxico).- Max Verstappen y Sergio Pérez fueron los invitados de honor en el juego de la MLB entre los Marlins y los Diamondbacks ya que este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno, unos días después de que los pilotos de Red Bull hicieron el 1-2 en el podio.

Ambos pilotos estuvieron en la lomita del Marlins Park desde donde lanzaron las pelotas hacia los catchers, posteriormente.

Entre otras actividades, Verstappen y Pérez hicieron algunos lanzamientos entre ellos, los cuales, fueron captados por los medios que se dieron cita.

F1 stars, and Red Bull racing teammates, @Max33Verstappen and @SChecoPerez visit the Marlins pre-game, meet players, exchange jerseys, play some catch and throw out the first pitch. All ahead of @f1miami this weekend. #MiamiGP pic.twitter.com/JXH4BAsvHa

— Will Manso (@WillMansoWPLG) May 4, 2022