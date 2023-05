Policía detiene a hombre sospechoso de abrir fuego en un edificio médico de Atlanta

Por Jeff Amy y Kate Brumback

ATLANTA (AP).— La policía arrestó el miércoles en la noche a un hombre acusado de abrir fuego en la sala de espera de un establecimiento médico en Atlanta, donde horas antes había matado a una mujer y herido a otras cuatro.

Numerosos agentes peinaron al bullicioso vecindario de la ciudad poco después del mediodía en busca del sujeto que había huido tras cometer su ataque a tiros.

La policía dijo en un comunicado que el agresor, identificado como Deion Patterson, de 24 años, fue capturado en el condado Cobb, al noroeste de Atlanta.

Las autoridades dijeron que Patterson baleó a cinco mujeres en el undécimo piso de un edificio de Northside Medical, que se ubica en una zona comercial llena de torres de oficinas y edificios altos de apartamentos.

Patterson tenía cita en el establecimiento médico y poco después de su llegada baleó a la primera víctima, dijeron funcionarios policiales el miércoles en la noche en una conferencia de prensa.

El ataque a tiros duró aproximadamente dos minutos, Patterson se marchó del edificio, se dirigió a una gasolinera Shell y se apoderó de una camioneta pickup que estaba sola y funcionando, dijo la policía.

El jefe de policía de Atlanta, Darin Shierbaum, dijo que la víctima fatal, de 39 años, murió en el lugar. La oficina del forense en el condado Fulton identificó a la fallecida como Amy St. Pierre.

Las cuatro víctimas heridas también eran mujeres, de 25, 39, 51 y 71 años.

El subjefe de la policía de Atlanta, Charles Hampton Jr., dijo que ellas continuaban en condición grave pero estable el miércoles en la noche. Sus nombres no fueron difundidos de momento.

