Madres buscadoras acusan a la Fiscalía del Edomex de omisiones: “está por colapsar”

La Red de Madres Buscando también afirmó que no hay recursos en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se realicen las investigaciones pertinentes para avanzar en la resolución de sus casos. Incluso, aseguró que el personal de dicha dependencia trabaja en condiciones inhumanas.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- La Red de Madres Buscando a sus Hijos en el Estado de México, conformada por familiares de personas víctimas de desaparición, acusó al Fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, de indiferencia en la atención de los casos que representan, por lo que los integrantes de dicho colectivo, aproximadamente 50, realizaron una manifestación y una pequeña rueda de prensa en la explanada de los Mártires en Toluca, capital de dicha entidad.

En su intervención ante diversos medios de comunicación, Leticia Mora Nieto, representante de la Red de Madres Buscando a sus Hijos, explicó que son una organización que está enfocada particularmente en casos de la entidad mexiquense, y que ellas se están encargando de la búsqueda de entre 40 y 50 personas de diversos municipios del estado, aunque, detalló, la gran mayoría son de Ecatepec.

Asimismo, acusó al actual Fiscal del Estado de México de ignorar sus peticiones, ya que aseguró que sólo en una ocasión accedió a reunirse con algunos integrantes del colectivo, y que en febrero les prometió otra reunión pero no cumplió.

“A lo largo de esta lucha que hemos tenido, desde el 2012, hemos tenido la atención de los Fiscales, antes procuradores, ahorita con este nuevo Fiscal Cervantes, José Luis Cervantes, no hemos tenido ningún… tuvimos una reunión, pero nos atendió nada más a mí y a otras dos personas, no quiso más”, comentó Mora Nieto.

“Él quedó de darnos una reunión el 28 de febrero, la cual ni siquiera tuvimos ninguna llamada, ni siquiera para cancelar”, dijo.

“Traigo un oficio donde él firmó, comprometiéndose a fortalecer su Fiscalía, a la fecha no hemos tenido ningún conocimiento si lo está haciendo, porque las fiscalías siguen igual, están a punto del colapso”, agregó.

“Sus ministerios públicos están renunciando, sus policías de investigación están renunciando por falta de recursos, porque tienen sueldos miserables, porque están trabajando inhumanamente, ya no saben ni cuál carpeta trabajar porque son demasiadas, y no se puede trabajar así, o tienen viáticos para hacer búsquedas de investigación, y el Fiscal está en sus aposentos, descansando, mientras su Fiscalía está a punto del colapso”, sostuvo.

“Nosotras ya se lo dijimos y él no ha querido escucharnos, tenemos muchos asuntos de larga data, que llevan más de 10 años, para eso necesitamos una Fiscalía especial, para esos casos únicamente, pero el Fiscal ya lo sabe y hasta ahorita no tenemos ninguna noticia”.

Respecto a estas afirmaciones sobre una falta de presupuesto, la representante de la Red de Madres Buscando a sus Hijos aseguró que él mismo Fiscal le habría mencionado tal situación. “Quien nos dijo [lo de la falta de presupuesto] fue el Fiscal, en una ocasión que fuimos a la reunión él nos dijo: ‘yo necesitaría mucho presupuesto que no tengo’”, recordó Mora Nieto.

“Anteriormente teníamos un poco de apoyo pero ahorita, a partir de que el Fiscal entró… él juró cuando tomó cargo, el dijo que se iba a responsabilizar de todo lo que dejaban y ¿acaso lo ha hecho?”, agregó la representante del colectivo, quien reiteró que el personal de la Fiscalía está “trabajando inhumanamente, ya se equivocan porque una carpeta la confunden con la otra, por tantas carpetas que traen, ya no saben ni lo que están haciendo”.

“Para mí es inhumano lo que están haciendo con su personal de ministerios públicos y policías de Investigación, ellos ya no pueden, no pueden trabajar, aparte necesitan ir a una investigación para la búsquedas, y no hay viáticos, no hay patrullas para que ellos vayan a trabajar, no existe nada de eso”, enfatizó.

Por su parte, Rocío Uribe Ruíz, otra integrante del colectivo, mismo que existe desde 2012, comentó que otra situación que motivó su protesta fue que las búsquedas de desaparecidos son “simuladas” y que en dicho organismo existe una mala organización.

“La segunda problemática es la Comisión de Búsqueda, estamos hartas de que no haya simplemente investigaciones sino que las búsquedas de ahora son búsquedas simuladas”, acusó, aunque no dio detalles de esta situación o cómo se dieron cuenta de la misma.

También aseguró que en la plataforma en la que están registradas las personas desaparecidas hay información errónea. “Es bien vergonzoso, yo como mamá, meterte y encontrar el puro nombre de mi hija, no hay datos, tiene fechas de desaparición completamente diferentes a las que fueron, otras señas particulares”, dijo

Uribe Ruíz destacó que ante la falta de avance en las investigaciones, son las y los integrantes del colectivo quienes se organizan para realizar las investigaciones y las eventuales búsquedas, “por que la Fiscalía no está haciendo su trabajo, porque la comisión no está haciendo su trabajo”, expresó.

En este sentido, otro integrante de la Red, quien no se identificó, sostuvo que a pesar de que ellos colaboran con información para el avance en las investigaciones de personas desaparecidas, el personal de los ministerios archiva estos datos y les da largas cuando se les solicita información de las carpetas de esos casos.

“Nosotros les proporcionamos todo, nosotros hacemos nuestras investigaciones, se las ponemos en la mesa de trámite, en su escritorio y nada más lo guardan, dice ‘vamos a hacer este pendiente la próxima cita’, y ahí se queda”, afirmó.

“Todos son planes, ‘la próxima cita vamos a regresar y los vamos a llevar a cabo’, y cuando llegamos a la fecha continuamos en pendientes, y pendientes, y pendientes, y nuevos pendientes, pero durante ese lapso de tiempo de 90 días, de 60 días, continuamos igual, ningún avance, se les da información oportuna, se les da información eficiente para la investigación, vital para encontrar a nuestros desaparecidos, o para encontrar a alguna persona que ya también es feminicidio, y no tenemos nada”, añadió.

Por ello, la representante del colectivo exigió la presencia del Fiscal del Estado de México, para entablar un diálogo, y sentenció que de negarse al mismo, convocarán a más colectivos de todo el país para llevar a cabo una protesta de mayor nivel.

El Estado de México cuenta con un total de 12 mil 429 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mientras que del 2012 al 2022 se tiene registro de cinco mil 775, de acuerdo con este organismo.

En esos 10 años, el municipio que encabeza la incidencia de casos de desaparición es Ecatepec, con 530 caso, 309 hombres y 221 mujeres; en segundo lugar se encuentra Toluca con 259 desapariciones, todos hombres; mientras que Nezahualcóyotl se situó en tercer lugar en número de desapariciones con 381 casos, 225 hombres, 155 mujeres y en un caso no se identificó el sexo.

En lo que va de este 2023, se tiene registrados mil 046 casos de desapariciones, y Ecatepec sigue encabezando la lista con 91 casos, 53 hombres y 38 mujeres; Nezahualcóyotl está en segundo lugar con 67 personas desaparecidas, 42 hombres y 25 mujeres; y Toluca en tercer lugar con 42 casos, todos de hombres.