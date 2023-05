VIDEO: Delfina no condiciona ir al 2o. debate por la moderadora, pero sí pide respeto

La candidata morenista recordó que durante el primer debate hubo ciertas situaciones que impidieron que el ejercicio se desarrollara de la mejor manera.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– Delfina Gómez Álvarez, candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, PVEM y PT, aseguró que no condicionó su participación en el segundo debate, sólo hizo una petición para haya respeto por parte de la moderadora y que sea imparcial, esto luego de la denuncia de la periodista Pamela Cerdeira.

“Yo le pedí al compañero que me representa [en el IEEM] que hiciera unas propuestas, sobre todo porque queremos un marco de respeto y que sea un verdadero ejercicio de debate. La vez pasada hubo algunas situaciones que lamentablemente no se logró sentirse a gusto. Yo le pedí a él. No sé qué le hayan comentado, hasta mañana me informan”, dijo en entrevista con medios al salir de los diálogos organizados por Coparmex y organizaciones de la sociedad civil en el Estado de México.

–¿Hasta hoy no condiciona su asistencia?, le preguntó una reportera.

–No, lo que sí pido es que sí haya respeto, que no haya esa denotación porque el Estados de México lo que necesita es paz y creo que ese tipo de actitudes no deja nada bueno. No es tanto condicionar, es más bien una petición que se hace, respondió.

Delfina Gómez pide cambios para el segundo debate del #Edomex: “Quien lleve el proceso de moderadora, también tiene que, a lo mejor, no caer en una situación de dar una opinión” 🤔 pic.twitter.com/IIuQoZnWu6 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 4, 2023

La maestra volvió a ser cuestionada afuera del evento sobre su asistencia al segundo debate, el cual se realizará el 18 de mayo y ser moderado por la periodista Pamela Cerdeira, quien este día denunció en redes que Morena está condicionado su participación.

“Lo que yo les pedí es que hubiera ese respeto y un poco de empatía, también por parte de los asistentes, y la que lleve el proceso de moderadora no debe caer en dar una opinión porque finalmente son moderadores”, dijo en entrevista a medios.

–Maestra, ¿entonces usted sí quiere asistir al debate?, le cuestionaron.

–Sí, yo creo que el debate es como cualquier actividad, todo lo que te pueda dar un intercambio de ideas lo tomas en cuenta, indicó.

#ALMOMENTO | Delfina Gómez, candidata de #MORENA a la gubernatura de #EdoMéx, asegura que no condiciona su asistencia al segundo debate en caso de que no se cambie a la moderadora Pamela Cerdeira, pero sí pide respeto vía @merazr pic.twitter.com/ImZtnliJis — Azucena Uresti (@azucenau) May 4, 2023

La periodista Pamela Cerdeira publicó esta tarde un video en donde denunció que Morena estaba condicionando su participación en el segundo debate del Estado de México. Cuestionó la intención del partido e invitó a las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez a su programa en MVS.

“Morena ha condicionado su participación en el debate a cambio de que se modifique quién y cómo se debe moderar y la coalición, con tal de tener su debate, parece estar cediendo”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Denunció que “quieren limitar la libertad de expresión” en el debate y dijo que están tratando como “menores de edad a las candidatas”.

“Delfina y Alejandra, a las dos les hago la invitación para realizar este ejercicio en mi espacio en MVS Radio, a la hora y día que ustedes dispongan durante la próxima semana. A los partidos, gracias, así no, mucha gracias”, expresó la conductora.

Participar como candidato en un debate no debería ser tema de concesiones entre partidos, sino de una obligación de quienes buscan el voto popular. pic.twitter.com/gGXr8roLwA — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) May 4, 2023

La candidata de Morena-PT-PVEM al Gobierno del Estado de México (Edomex), así como su contrincante Alejandra del Moral Vela, quien representa a la coalición PRI-PAN-PRD, hicieron historia el pasado 20 de abril, cuando por primera vez en el país dos mujeres debatieron, cara a cara, por un puesto de elección popular.

En este primer debate las aspirantes a ser también la primera Gobernadora mujer en el Edomex abordaron cuatro temas de interés para las y los mexiquenses durante 60 minutos: Combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación.

La moderadora del debate fue la periodista Ana Paula Ordorica, mismo que se celebró en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).