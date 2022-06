Hombre es arrestado tras atacar a 3 profesionales de salud en hospital de California

LOS ÁNGELES, 4 de junio (AP).— Un hombre apuñaló a una doctora y a dos enfermeras en el pabellón de urgencias de un hospital del sur de California el viernes y se atrincheró en el interior de la sala durante horas antes de ser arrestado, dijeron las autoridades.

El hombre entró al Centro Médico Hospital Encino, en el Valle de San Fernando, poco antes de las 16:00 horas, explicó Drake Madison, agente de la policía de Los Ángeles.

El sospechoso había estacionado su auto en el medio de una calle y entró en la sala de urgencias, donde pidió ser atendido por ansiedad antes de agredir al personal, señalaron las autoridades.

Las tres víctimas fueron trasladadas a un centro de traumatología en estado crítico, indicaron funcionarios de los bomberos. La policía dijo luego que una de las heridas tenía un pronóstico crítico y fue operada. Más tarde se reportó que las tres personas estaban estables en el centro médico del hospital Dignity Health Northridge.

La primera planta del centro de Encino y algunas oficinas próximas fueron evacuadas, según la policía.

“Sacamos a los pacientes fuera de la zona de peligro”, afirmó el subdirector de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, en una conferencia de prensa, que agregó que no había indicios de que el hombre conociese a sus víctimas.

El agresor estuvo dentro del centro médico unas dos horas mientras miembros del comando policial de élite SWAT trataban, sin éxito, de negociar con él antes de su detención, dijo la policía.

Fue trasladado a otro hospital para ser atendido de las heridas que se autoinfligió en los brazos, añadieron las autoridades.

El nombre del sospechoso no se hizo público de inmediato, pero Hamilton apuntó que tenía un largo historial delictivo, incluyendo dos arrestos el año pasado por agredir a un agente de policía y por resistencia a la autoridad.

Deputy Chief Alan Hamilton updated the media. The suspect has been taken into custody. Detectives will remain on scene conducting a thorough investigation. pic.twitter.com/5Hs0RWQLfG

— LAPD HQ (@LAPDHQ) June 4, 2022