Piloto del cuerpo de Marines en EU muere al estrellarse avión en Trona, California

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS).- La Marina de Estados Unidos ha confirmado la muerte de un piloto de combate al estrellarse su avión F/A-18E Super Hornet cerca de la ciudad de Trona, California.

El avión se estrelló en torno a las 14:30 horas del viernes, hora local, según el comunicado de la Marina publicado por el portal de noticias estadounidense especializado en información militar American Military News.

“Se confirma la muerte del piloto, con base en la Estación Aérea Naval de Lemoore, California”, según la nota.

A F/A-18 Hornet with @2nd_MAW receives fuel from a @usairforce KC-135 Stratotanker over the Indo-Pacific theater, April 20.@USNavy and #USMC fighter assets integrated with #AirForce assets to rehearse multi-domain joint and allied missions.#JointForce #MarineAviation pic.twitter.com/eNIAAmzLCG

— U.S. Marines (@USMC) April 24, 2022