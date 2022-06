Dos cepas diferentes de la viruela del mono son detectadas en EU, informa la CDC

Por Mike Stobbe

NUEVA YORK, 4 de junio (AP).— Los análisis genéticos de los casos más recientes de viruela símica indican que hay dos cepas distintas en Estados Unidos, según informaron el viernes las autoridades de salud, lo que plantea la posibilidad de que el virus haya estado circulando sin ser detectado durante algún tiempo.

Muchos de los casos identificados en Estados Unidos fueron causados por la misma cepa de los casos registrados recientemente en Europa, pero unas pocas muestras indican una cepa diferente, dijeron las autoridades federales de salud.

Cada cepa había sido observada en pacientes estadounidenses el año pasado, antes de que se identificara el reciente brote internacional.

Para determinar cuánto tiempo ha estado circulando la viruela símica en Estados Unidos y en otros lugares se necesitarán análisis con muchos más pacientes, dijo Jennifer McQuiston, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Pienso que es muy posible que haya habido casos de viruela símica en Estados Unidos que pasaron desapercibidos previamente, pero no a gran escala”, dijo McQuiston a los periodistas el viernes.

Sin embargo —añadió— “puede que se esté produciendo una transmisión a nivel comunitario” en algunas zonas de Estados Unidos en las que aún no se ha identificado el virus.

Los CDC señalaron que intentan redoblar esfuerzos para detectar las infecciones, y es probable que se registren más casos.

Los hallazgos indican que es probable que el brote sea difícil de contener, dijo la doctora Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Saskatchewan.

No se sabe con certeza durante cuánto tiempo se han producido las infecciones, ni dónde. Algunas infecciones pueden haber sido diagnosticadas erróneamente como otra cosa.

“En realidad no tenemos una idea clara de cuántos casos hay ahí afuera”, dijo Rasmussen.

New @CDCMMWR: people w/ #monkeypox have been identified in the US CDC has initiated an emergency response to monitor & investigate cases. While monkeypox is rare in the US, people w/ unexplained rashes or lesions should contact their health care provider: https://t.co/R9AsxMCuyx pic.twitter.com/u2m38JHz20

— CDC (@CDCgov) June 3, 2022