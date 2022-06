Familiares de víctimas y sobrevivientes a tiroteos visitarán Cámara de Representantes

Por Farnoush Amiri

WASHINGTON, 4 de junio (AP).— Los padres de las víctimas y sobrevivientes de los tiroteos masivos en Buffalo y Uvalde se presentarán ante una comisión de la Cámara de Representantes la semana próxima en un esfuerzo para resaltar la devastación provocada por la epidemia de violencia con armas de fuego en Estados Unidos.

La representante demócrata Carolyn Maloney, que encabeza la Comisión de Supervisión, dijo el viernes que la audiencia examinará el impacto humano de la violencia con armas de fuego y la urgencia para que los legisladores promulguen leyes de control de armas.

Today I’m joining the millions of outraged Americans who will #WearOrange for National Gun Violence prevention day. The epidemic of gun violence is impacting communities across NY and our country. Schools, Grocery Stores, Places of Worship, and Hospitals to name a few. pic.twitter.com/cqxVXawCCi

— Carolyn B. Maloney (@RepMaloney) June 3, 2022