Kuwait critica tuit pro LGBT de su Embajada de EU; llaman a respetar leyes del país

Por Ellen Knickmeyer

WASHINGTON, 4 de junio (AP).— Un tuit de la Embajada de Estados Unidos con un mensaje del Presidente Joe Biden adornado con la bandera arcoíris en apoyo al Mes del Orgullo provocó una protesta diplomática cara a cara por parte de Kuwait y desencadenó una rara pelea en Twitter entre ambos países.

El viernes, los diplomáticos estadounidenses hicieron nuevas publicaciones con la bandera arcoíris y declaraciones de apoyo a los derechos LGBTQ en las redes sociales.

Los mensajes aparecieron en respuesta a la objeción oficial del Gobierno kuwaití formulada el día anterior y que la agencia estatal de noticias de Kuwait describió como “post a favor de los derechos gays” de la Embajada de Estados Unidos en ese país.

La polémica comenzó después de que la Embajada de Estados Unidos en Kuwait publicara un tuit el jueves en el que calificaba al Presidente Biden de defensor de los derechos del colectivo LGBTQI. “Todos los seres humanos deberían ser tratados con respeto y dignidad, y deberían poder vivir sin miedo, sin importar quiénes son o a quiénes aman”, decía el tuit.

The United States stands with the LGBTQI+ community everywhere around the world. https://t.co/k4t8fTDzYs

— Ned Price (@StateDeptSpox) June 3, 2022