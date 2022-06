“Inocente”, le gritan a Depp en Escocia al subir al escenario con Jeff Beck (VIDEO)

El pasado viernes, Depp sorprendió a los fans de Jeff Beck en un concierto en Escocia, sin embargo, el público lo recibió de una manera positiva e incluso pidieron que se quedará a tocar con la banda; Beck anunció un nuevo disco en el que participará el actor.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- Johnny Depp se presentó de sorpresa en Escocia en un concierto junto a Jeff Beck y su banda, The Yardbirds, con alrededor de tres mil personas que recibieron al actor de una manera muy eufórica.

El viernes por la noche, The Yardbirds tuvo una presentación en la sala de conciertos Glasgow Concert Hall, en cuanto presentaron al invitado de la noche, el actor de Piratas del Caribe, el público enloqueció mientras gritaban “Inocente”.

Depp cantó y tocó la guitarra durante aproximadamente media hora junto a su amigo Beck, tras despedirse, el pidió su regreso, por lo que Johnny los complació al interpretar la canción “A Day in the Life” de The Beatles.

#JohnnyDepp amazing night in Glasgow to see Jeff Beck and Johnny Depp – atmosphere was electric #JeffBeck #johnnydeppglasgow pic.twitter.com/vFvszMX5om — Ashley (@ScottishAshley) June 4, 2022

Asimismo, Jeff Beck anunció durante el concierto que lanzará un nuevo álbum junto a Johnny Depp.

“Voy a aprovechar esta oportunidad y decirles que conocí a este tipo hace cinco años, y nunca hemos dejado de reírnos desde entonces”, dijo Beck a la multitud sobre Depp. En realidad, hicimos un álbum. No sé cómo sucedió. Saldrá en julio”, añadió el guitarrista. El actor estaba presente cuando se realizó el anuncio y se inclinó ante la audiencia después de la intervención del músico.

JUICIO DE JOHNNY DEPP CONTRA AMBER HEARD TEMINA; HEARD ES DECLARADA CULPABLE DE DIFAMACIÓN

El jurado falló a favor de Johnny Depp el pasado primero de junio en su demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard, reivindicando su postura de que Heard fabricó afirmaciones de que Depp abusó de ella antes y durante su breve matrimonio.

Asimismo, el jurado falló a favor de la contrademanda presentada por Heard luego que el abogado de Depp calificó sus acusaciones como un engaño y le otorgó a la actriz 2 millones de dólares en indemnización.

Depp demandó su exesposa por 50 millones de dólares, acusándola de difamarlo por un artículo de opinión que publicó en 2018 en el que se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard presentó su contrademanda de 100 millones de dólares contra el astro de Piratas del Caribe después de que un abogado de él calificó sus acusaciones como un engaño. Cada uno acusó al otro de destruir su carrera.