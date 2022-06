FOTO: Karla Panini explota y asegura que ya no permitirá más faltas de respeto

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la polémica Karla Panini aseguró que ya no se quedará callada ante los ataques de odio de las personas tras quitarle el marido a su excompañera de trabajo, Karla Luna.

Por Israel García

Saltillo, 4 de junio (Vanguardia).- Una de las personalidades que más polémica y odio colectivo ha despertado no sólo en redes sociales es la locutora y actriz Karla Panini, quien fue juzgada desde el ojo público por la manera en que comenzó su relación amorosa con su actual esposo y por audios revelados hace años sobre su actuar y pensar en contra de su excompañera Karla Luna.

Con el pasar de los años el chiste de “odiar” a Panini se replicó en todas la redes sociales y en plataformas donde existía oportunidad.

Para replicar el daño a su imagen y a su persona, Panini además de dar entrevista sobre su versión de los hechos tomó con irreverencia el “hate” que seguía despertando en algunos cibernautas.

Fue hasta el pasado viernes que con su publicación en Instagram anunció que ya no dejaría ser dañada al ya no “quedarse callada”.

El post es sobre una imagen con texto en la cual se puede leer la frase “lo gracioso es que, cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemático”, junto a la leyenda “Sorry not sorry. Muchos años callé, ya NO”, escribió en el post.

Uno de los momentos que fue para sus antifans como un detonante de ataques fue cuando posó con una playera con la frase “te odiamos Panini”, por lo que envió el mensaje de que tomaba con ligereza o burla los comentarios negativos a su vida personal.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.