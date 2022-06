Julio César Chávez ve a “Canelo” renaciendo de las cenizas: “Va a noquear a Golovkin”

Por Kike Frías

Los Ángeles, 4 de junio (LaOpinión).- La apreciación de que Saúl “Canelo” Álvarez es el mejor boxeador libra por libra de la actualidad fue puesta en duda por muchos analistas de este deporte cuando perdió contra Dmitry Bivol, pero quien no tiene dudas de esto es la leyenda retirada Julio César Chávez.

El “Gran Campeón Mexicano” aprovechó una entrevista que le hizo el canal en YouTube En Juego Deportes para destacar la condición física de Saúl Álvarez, su potencia y grandes aptitudes; además compartió su análisis de lo que será el fin de la trilogía contra Gennady “GGG” Golovkin.

Para JC Chávez ahora mismo “Canelo” es muy superior a “GGG”, sobre todo en el tema de la edad: mientras Álvarez va para 32 años, Golovkin ya alcanzó los 40.

El “Canelo” vs. “GGG” III se hizo esperar mucho. La primera vez que estos dos grandes colosos del boxeo se enfrentaron fue en 2017 con empate; la segunda parte fue en 2018 con victoria para el mexicano y el inicio del camino para la unificación de los campeonatos de peso supermediano.

“La tercera pelea con Golovkin creo que llega demasiado tarde”, consideró Chávez.

Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre 👊🏻🇲🇽 Sede por confirmar.

I'm really happy to bring you the best fights and this one will be no exception. #CaneloGGG3 this Sep 17th 👊🏻🇲🇽 Venue to be confirmed. pic.twitter.com/ow26TlWrmX

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 24, 2022