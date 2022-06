HBO Max cancela la serie Raised by Wolves de Ridley Scott; busca nueva “casa”

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México.- Raised by Wolves, una de las series de ciencia ficción clave para HBO Max en sus inicios y que ha contado con la figura de Ridley Scott como director de los dos primeros episodios y productor de la misma, ha sido cancelada por Warner Bros.

Así lo ha anunciado uno de sus actores protagonistas, Abubakar Salim, el ciborg llamado Padre en la ficción televisiva, compartiendo la delicada situación del show y solicitando el apoyo de los fans para que la serie pueda concluir en una hipotética temporada final en otra plataforma.

RAISED BY WOLVES BUSCA EL APOYO DE LOS FANS

Así, el propio Salim ha iniciado un largo hilo a través de su cuenta oficial de Twitter explicando que la cancelación de la serie es producto de los cambios que está experimentando Warner a nivel empresarial: “No es de extrañar, sobre todo después de las noticias de las fusiones y lo que está ocurriendo en Warner, que muchas series no tengan sus historias terminadas”.

Call to action #RenewRaisedByWolves

It’s not surprising, especially after the news of the mergers and what is happening at Warner, that a lot of shows are not having their stories finished.

— Abubakar Salim (@Abzybabzy) June 3, 2022