Prepa de Puebla prohíbe a alumna tomarse foto de graduación por vestido “muy corto”

Por Carmen González

Puebla, 4 de junio (SinEmbargo).- La Prepa UPAEP sacó el cobre y le prohibió a una alumna tomarse su foto de graduación por llevar un vestido “muy corto”.

La joven denunció a través de Twitter el trato desigual que sufrió por parte de la institución educativa ubicada en la colonia Patrimonio, bajo un argumento meramente conservador relacionado con su forma de vestir.

La joven explicó que el día 26 de mayo fue la toma de la tradicional fotografía de generación en la Prepa UPAEP plantel sur, a donde todos sus compañeros asistieron con ropa formal.

Sin embargo, al llegar al lugar, el personal de la preparatoria le impidió tomarse la fotografía con los estudiantes de su clase tras argumentar que su vestido era muy corto.

Story time de como en la prepa UPAEP sur no me dejaron tomarme mi foto de graduación — happyn't carol (@caroolww) June 4, 2022

Incluso, trato de brindarles opciones como acomodarse en un lugar de la parte trasera para que “no se viera lo descubierto de sus piernas”, pero ellos se negaron, a pesar de que otras chicas portaban vestidos del mismo largo y con escotes. La directora estaba enterada del asunto y no hizo nada para evitar el acto de discriminación contra la estudiante.

“No me dejaron tomarme la foto por mi vestido cuando a otras chicas de mi generación que traían vestidos iguales o más cortos les permitieron el paso sin ningún problema, yo sé lo comenté a la directora y lo que ella me dijo es que ya las habían revisado”, señaló en la publicación.

En el hilo de Twitter, compartió fotografías al lado de otras jóvenes para comparar su vestimenta y evidenciar que los argumentos de la prepa UPAEP con respecto al largo de su vestido no eran el problema.

“Yo me frustré mucho y estuve llorando porque la foto tenía un significado muy grande para mí, ya que era en honor a mi ex novio que falleció el año pasado y no tuvo la oportunidad de graduarse”, agregó.

Le pedí a mis compañeras si podía tomar foto a sus vestidos como evidencia de que había otras chicas con vestidos iguales o más cortos a las que si les permitieron el paso a la foto de generación

Recalcó que en ningún momento llamaron a sus padres para informarle sobre la situación y quisieron que ella fuera la encargada de notificarles que no saldría en la foto de graduación, sin embargo, ella es menor de edad y eso le corresponde a la institución.

Fue hasta el 3 de mayo, casi una semana después del incidente, cuando la joven y su madre se reunieron con la directora para acordar el reembolso del dinero de la fotografía, pero no admitieron su error y ni una disculpa brindaron.

La usuaria pidió compartir la denuncia y recibió respuesta por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion (Conapred), quienes le ofrecieron ayuda y vías de contacto para iniciar una queja contra la Prepa UPAEP plantel sur.

