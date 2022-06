“No fue tan grave”, responde padre de Regina Blandón sobre abuso que sufrió de niña

AS MÉXICO

Después de que la actriz de La Familia P. Luche confesara que había sufrido abuso por parte de una persona cercana a su familia cuando era una niña, su padre, Roberto Blandón, se pronunció al respecto.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 4 de junio (ASMéxico).- Hace unos días, la actriz Regina Blandón reveló que fue víctima de abuso cuando era una niña, por parte de una persona que era cercana a su familia, declaraciones que ahora fueron cuestionadas por su padre, Roberto Blandón, quien aseguró que “no fue tan grave”.

El actor tuvo un encuentro con diversos medios de comunicación, en el que compartió que no estaba bien enterado de las declaraciones que hizo su hija acerca de este episodio de su vida, pues recientemente había regresado de viaje.

Fue cuando los reporteros le explicaron que Regina contó en una entrevista que había sufrido abuso cuando era una niña. “Ah no, pero eso fue hace 30 mil años y nunca llegó a ser abuso realmente”, expresó Roberto, en el momento que fue retomado por Imagen TV.

Además, el artista aseguró que hablaría con su hija para estar informado sobre las declaraciones que hizo ella y así poder responder de mejor forma a los cuestionamientos de la prensa.

“No estaba enterado de lo que reveló ella, pero ahora que hable con ella le preguntó qué tanto fue lo que declaró para tener datos sobre lo que me están preguntando”, aseguró Blandón.

El actor se mostró en favor de que las mujeres alcen la voz en estos casos de abuso, aunque cuando fue cuestionado nuevamente sobre la situación de Regina, el artista respondió: “No, no fue tan grave”.

¿QUÉ DIJO REGINA SOBRE EL ABUSO QUE SUFRIÓ?

Fue en una entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, que la actriz contó que vivió un episodio de abuso, cuando tan sólo era una niña y reveló que el agresor trabajaba en su casa.

“Estaba casado con la cocinera y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”, dijo Regina.

En un principio, Blandón decidió callarse y no contarle a nadie, hasta que le dijo a uno de sus primos lo que estaba pasando y él alertó a sus padres. “Mi papá estuvo a punto de matar al ca%&ón y mi mamá le dijo: ‘No, porque sino vas a ir a la cárcel tú. Espérate, por favor”, relató.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.