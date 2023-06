Max Verstappen se lleva el GP de España; “Checo” Pérez remonta y termina cuarto

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha afianzado su liderato en el Mundial de Fórmula 1 tras ganar este domingo con una superioridad absoluta el Gran Premio de España, séptima cita del Mundial, por delante de los mejorados Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell, con Carlos Sainz (Ferrari) quinto y Fernando Alonso (Aston Martin) séptimo.

Verstappen sigue imparable, con su quinta victoria de la temporada en siete carreras, tercera consecutiva tras las de Miami y Mónaco, y refuerza su liderato en un campeonato que parece tener controlado. Y el podio lo completaron los dos Mercedes, con una gran mejora y con remontada incluida de Russell, de la posición 12 en parrilla al tercer cajón del podio.

Por su parte, Carlos Sainz no pudo retener la segunda plaza de la qualy y sufrió mucho para contener a los Mercedes y a “Checo” Pérez (Red Bull), que le pasaron por encima a final de recta en una cita donde Ferrari no destacó por su velocidad punta. Peor le fue a Fernando Alonso, que ganó una plaza respecto a la salida pero estuvo demasiado lejos de la cabeza, en su peor resultado del campeonato.

