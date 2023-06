India atribuye descarrilamiento que dejó 275 muertos a una falla en la señalización

Por Krutika Pathi, Sheikg Saaliq y Ashok Sharma

BALASORE, India, 4 de junio (AP).— El descarrilamiento en el este de India en el que murieron 275 personas y cientos más resultaron heridas fue provocado por un error en el sistema de señalización electrónica, que hizo que un tren cambiara de vía de forma errónea y chocara con un tren de mercancías, según indicaron las autoridades el domingo.

Las autoridades trabajaban para despejar los restos retorcidos de los dos trenes de pasajeros que descarrilaron el viernes por la noche en el distrito de Balasore, en el estado oriental de Odisha. Fue uno de los accidentes ferroviarios con más muertos que registraba el país en décadas.

El Gobierno de Odisha dio una cifra revisada de 275 muertos en un comunicado, después de que un funcionario estatal de alto nivel dijera que había más de 300 fallecidos el domingo por la mañana. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

La investigación preliminar indicaba que el Coromandel Express, un tren de alta velocidad, recibió una señal para que entrara en la vía principal, indicó Jaya Verma Sinha, funcionaria ferroviaria de alto nivel. Pero la señal se retiró después, y en lugar de eso el tren entró en una vía secundaria contigua, donde chocó contra un tren de mercancías cargado con hierro. Tras la colisión, los vagones del Coromandel Express volcaron sobre otra vía, lo que hizo descarrilar al Yesvantpur-Howrah Express, que venía en sentido contrario, y provocó una colisión de tres trenes.

Los trenes de pasajeros, que llevaban a un total de dos mil 296 personas, no circulaban con exceso de velocidad, indicó. Es habitual estacionar los trenes que llevan mercancías en vías laterales para despejar la ruta principal a otros convoyes.

Verma atribuyó el suceso a un error en el sistema electrónico de señalización. Una investigación detallada revelará si el error fue humano o técnico, señaló.

El sistema electrónico es un mecanismo de seguridad diseñado para evitar movimientos de trenes que entren en conflicto. También supervisa la situación de las señales que indican a los conductores a qué distancia está el siguiente tren, cuán rápido pueden circular y la presencia de trenes detenidos en las vías.

El domingo apenas quedaban unos pocos vagones volcados y retorcidos como resto de la tragedia. Trabajadores ferroviarios trabajaban bajo un sol inclemente para colocar bloques de cemento y reparar las vías rotas. Un equipo con excavadoras retiraba lodo y escombros para despejar el lugar.

En uno de los hospitales a casi 15 kilómetros (9 millas) del lugar, los sobrevivientes hablaban del espanto del accidente.

